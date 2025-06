Krisse Salminen yllättää uudella aluevaltauksellaan

Koomikkona tunnetun Krisse Salmisen soololaulua kuullaan Mikko Pohjolan uudella kappaleella.

Koomikkona tunnettu Krisse Salminen näyttää kyntensä laulajana, sillä häneltä ilmestyy juhannusaattona ensimmäinen kappale, jossa hän laulaa soolona.

Salminen on mukana Mikko Pohjolan Holiwoodi (Rakkaus on ikuisesti) -nimisellä kappaleella. Kyseessä on Pohjolan ja Joonas Karjalaisen sävellys, johon Pohjola on tehnyt sanat.

– Tapasin Mikon kesäteatterilavalla Oulussa muutama vuosi sitten. Olimme mukana Sinä olit tähti -esityksessä Meri Oulun kesäteatterissa. Esitin ohjelmatoimiston omistajaa ja Mikko surkeaa stand up -koomikkoa, Krisse Salminen kertoo tiedotteessa.

Mikko Pohjolan ja Krisse Salmisen kappaleen kansikuva

Salminen ja Pohjola tekivät ensimmäisen version kappaleesta jo kesällä 2021.

– Lähetimme kappaleen Uuden Musiikin Kilpailuun, mutta ei se päässyt jatkoon. Kappale on kulkenut mukanani kaikki nämä vuodet ja kokenut useita versioita. Nyt viimein päätimme julkaista sen kaikkien iloksi pois pöytälaatikosta, Pohjola toteaa.

Holiwoodi (Rakkaus on ikuisesti) on Mikko Pohjolan ensimmäinen julkaisu kahdeksaan vuoteen. Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat Paikkani tiedän, Et nää sekä Sängyn reunalla. Uusi päivä -televisiosarjan tunnuskappale Hyvää ja kaunista oli niin ikään hänen esittämänsä.