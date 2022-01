MTV Uutisten toimittajat ruotivat UMK-finalistien kappaleet – joku heistä lähtee Euroviisuihin

– Mielestäni on iloinen yllätys, että UMK:ssa on tänä vuonna näin kova taso, kommentoi viihdetoimittaja Jari Peltola.

Cyan Kicks – Hurricane

The Rasmus – Jezebel

Lähes 30 vuotta pystyssä ollut The Rasmus on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä yhtyeistä. Suurin hitti In the Shadows rikkoi kesällä 100 miljoonan kuuntelun rajan Spotifyssa. Kappaleen ilmestyessä vuonna 2003 se nousi myyntilistojen kärkeen ympäri maailmaa.