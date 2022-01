Lukijoiden viisi tiukkaa kysymystä asiantuntijalta long covidista: Tuleeko sitä pelätä? "Tulokset ovat jossain määrin pelottaviakin"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

– Tieto aiheesta on kasvanut räjähdysmäisesti. Asiantuntijaryhmämme työ perustui systemaattisen tiedonhaun tuottamaan noin 10 000 julkaisuun, joista useita tutkimuksia on vertaisarvioitu, Roine kertoo.

Näin long covidista kysyttiin

Pitääkö long covidin saamista pelätä, jos on ottanut rokotteen?

– Rokottautuminen pienentää long covidiin sairastumisen riskiä selvästi. Tutkimusten mukaan noin puoleen tai joidenkin mukaan jopa alle. On myöskin viitteitä siitä, että mahdollinen jälkisairaus saattaisi olla lievempi. Rokottautuminen on erittäin hyvä idea myös long covidin näkökulmasta.

– Long covidilla on joitakin riskitekijöitä. Valitettavasti on niin, että hyväkuntoinen, perusterve ja nuorikin voi siihen sairastua. Hyvä kunto ja riskitekijöiden puute eivät suojaa taudilta.

– Meillä Suomessa ei ole tätä diagnostiikkaa ja valitettavasti se on hankalasti saatava ja kallis diagnostiikka. Se ei sovellu suurien väestöryhmien testaamiseen eikä sitä muuallakaan ole käytössä.

– Tällä hetkellä on oireenmukainen diagnoosi. Suurin osa oireista on subjektiivisia, mutta mukana on myös objektiivisesti mitattavia oireita. Esimerkiksi kognitiivisen suorituskyvyn laskua voidaan mitata.