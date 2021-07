Apulaisprofessori arvostelee Nohynekia – "long covidin" oirekuvaa ei olla huomioitu riittävästi

– Nohynek ym. puhuvat huolellisten arvioiden merkityksestä. Olisipa meillä viranomainen, joka näitä toimittaisi keskustelun tueksi – myös sairaaloiden ja long covidin taakasta eri tartuntojen määrillä. Nyt mennään ihan mutulla, ja se on THL:n vika, Lappalainen kirjoittaa Twitter-ketjussaan.

Tutkimus: Yli puolella 16-30-vuotiaista pitkään jatkunutta oireilua

"10 kuukaudessa vanhentunut strategia on heikko perustelu"

– Mutta silloin ei tiedetty rokotteista eikä long covidista. 10 kuukaudessa vanhentunut strategia on heikko perustelu. EU:n 4/2021 strategia kansallisille viranomaisille on paljon parempi, hän huomauttaa.

Hanna Nohynek on arvioinut, että Suomi tarvitsee pian uudet mittarit koronaepidemian seurantaan.

Hänen mukaansa keskeistä on jatkossa, että pelkkien tartuntamäärien tuijottamisen sijaan seurattaisiin, kuinka paljon ihmisiä on koronaviruksen vuoksi sairaala- ja tehohoidossa sekä millaisia ovat niin sanotun "long covidin" eli pitkäkestoisen koronaoireilun määrät.

– Meidän pitäisi suojatoimia virittää sen mukaisesti, että niistä saadaan suurin mahdollinen terveydellinen kokonaishyöty. Se on minun viestini, hän sanoi Uuden Suomen haastattelussa heinäkuun alussa.

"Annammeko lapsille ja nuorille mahdollisuuden saada rokote ennen tartuntaa?"

– Ja mitä tekee viranomainen motivoidakseen nuoria varovaisuuteen ja rokotuksiin? Korostaa toistuvasti, kuinka meidän on opittava sietämään koronaa keskuudessamme.

– Vallitseva näkemys on se, että me kaikki saamme joko rokotuksen tai tartunnan. Annammeko me tänä kesänä ja syksynä nuorille ja lapsille mahdollisuuden saada rokote ennen tartuntaa? Onko heille kerrottu riittävästi rokotteen tärkeydestä itselle ja muille, hän kysyy.