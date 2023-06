Neljä e-urheilun supernimeä kertoo MTV:lle, mihin kaikkeen on oltava valmis jos haluaa ammattilaiseksi: "Mikään ei tule ilmaiseksi"

Edellä oleva litania on karrikoiva ja provosoiva syystä. Onko ruusuja jaossa kaikille vai vain erittäin harvoille ja jääkö muille käteen piikikäs ohdake? Mihin kaikkeen on oltava valmis, jos halajaa e-urheiluammattilaiseksi? MTV Uutiset selvitti asiaa alan asiantuntijoilta, ammattilaisilta itseltään.

Yksi tunnetuimmista suomalaisista kansainvälisissä esports-ympyröissä on urheilupsykologi Mia Stellberg. Hän on työskennellyt niin pelaajien kuin seurojen parissa. Kahdeksan vuotta on antanut vailla vertaansa olevaa tietoa lajin ammattilaisuudesta.

Nykyisin yksi Stellbergin töistä on kansainvälisen olympiakomitean e-urheilulähettiläs, joita on tasan kaksi. Suora lainaus kansainvälisen olympiakomitean sivustolta avaa arvostusta:

”Miasta on tullut legenda ammattilaispelimaailmassa pioneerin työstään psykologina ja lukuisista suurista voitoista, joita hän on tiimeissä auttanut voittamaan”.

Suomen suosituin ja myös yksi maailman suosituimmista kilpapeleistä on taktinen ammuntapeli Counter-Strike: Global Offensive eli kavereiden kesken CS:GO.

Yksinkertaistettuna peli on seuraavanlainen. Valitulla kartalla toisensa kohtaa kaksi viiden pelaajan joukkuetta, joista toinen puolustaa kahta objektiivia ja toinen hyökkää yrittäen räjäyttää yhden niistä. Kahden minuutin erästä saa voittaja pisteen ja kun jompikumpi tiimeistä yltää tavoiteltuun pistemäärään, voittaa se pelin.

CS:GO näki päivänvalon vuonna 2012 ja on Counter-Strike-sarjan neljäs iteraatio. Mikä hienointa, suomalaispelaajia on pelannut lukuisia aivan huipulla. Kilpailu on kuitenkin äärimmäisen kovaa ja tällä hetkellä todellisella huipputasolla pelaa yksi sinivalkoinen taituri, Aleksi ”Aleksib” Virolainen.

26-vuotias ”konkari” vaikuttaa tätä nykyä ruotsalaisjoukkue Ninjas In Pyjamas (NiP) väreissä. Hän on joukkueensa pelinsisäinen johtaja.

Ensimmäisen ammattilaissopimuksensa Aleksib allekirjoitti 2017. Kuusi vuotta erittäin nopeasti muuttuvassa e-urheilumaailmassa on ikuisuus.

Ylä- ja alamäkiä on mahtunut mukaan, mutta ne ovat koulineet Virolaisesta henkisesti rautaisen ammattiurheilijan. Julkisuus on aina läsnä.

E-urheilupelien joukosta löytyy myös StarCraft 2, reaaliaikainen strategiapeli, missä valloitetaan galaksia yhdellä kolmesta valittavasta kansasta, pelimuotona kaksinpeli. Tuon taitaa maailman parhaiten Joona ”Serral” Sotala.

Hän on kiistattomasti vuonna 2010 ilmestyneen pelin GOAT (Greatest of all time), kaikkien aikojen paras. Kaksi maailmanmestaruutta sekä lukemattomat muut isot voitot ja kaikkien aikojen suurimmat, miljoonatienestit pelissä eivät jätä jossiteltavaa.

Maailmanmestarin status on suomalaisista myös Santeri ”BONECOLD” Sassilla.

Vuonna 2020 julkaistu Valorant on esportsin nopeimmin kasvava peli pelaajakunnan osalta. Pelissä kaksi viisihenkistä joukkuetta pelaa vastakkain voittopisteistä lähitulevaisuudessa. Sassi voitti pelin kaikkien aikojen ensimmäisen maailmanmestaruuden vuonna 2021 Acendin riveissä pelinjohtajana. Nykyisin hänen johtamistaidoistaan saa nauttia Vitalityn tiimikaverit.

E-urheiluammattilaisuus niin kuin minkä tahansa urheilulajin ammattilaisuus on kovaa työtä. Tulosvastuu on kova, julkisuus on aina läsnä, ”uhrauksia” joutuu tekemään.

E-urheilun ominaispiirteenä voi paineita lisätä myös alan nopeatempoisuus, mikä näkyy pelaajille lyhyinä sopimuksina.

Kaiken tämän keskellä pitää pystyä pitämään itsestään huolta ja sen avainasia on tasapainoinen elämä. Eli työn (pelaamisen), unen, ruoan, perheen, ystävien ja vapaa-ajan keskinäinen suhde olisi syytä pitää kunnossa.

