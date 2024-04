Kommentti: E-urheilumaailman suurin "Torilla tavataan!" – Aleksi "Aleksib" Virolainen, 27, teki Counter-Strike -turnausvoitollaan historiaa

Sunnuntaina päättyi Counter-Striken arvostetuin suurturnaus eli kaksiviikkoinen major-turnaus Kööpenhaminassa. Suomalaisittain ammuskelupelin MM-kisoihin vertautuva turnaus jää historiaan, sillä ensimmäistä kertaa majorit voitti suomalainen pelaaja.

Ukrainalaisorganisaatio Natus Vincere voitti FaZe Clanin karttavoitoin 2–1 (13–9, 2–13, 13–3). FaZen kapteenina toiminut tanskalainen CS-legenda Finn “karrigan” Andersen ei saanut joukkuettaan luotsattua ratkaisevaan voittoon, vaan Natus Vincere eli tuttavallisemmin NAVI ajeli viimeisessä kartassa FaZen yli. Ehkä kaikkien aikojen legendaarisin pelinsisäinen johtaja eli in-game leader Andersen otti viimeiseen karttaan vain yhden tapon.

Lähes kaksi miljoonaa katsojaa

Natus Vinceren joukkueen sisäisenä johtajana toimiva Aleksi “Aleksib” Virolainen sai kunnian nostaa pelin kaikista himoituimman pokaalin ilmaan 16 000-henkisen tanskalaisyleisön edessä.

Ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua. Verkon välityksellä katsojia oli ennätykselliset yli 1,8 miljoonaa, ja pelkästään suomenkielistä striimiä seurasi yli 20 000 katsojaa. Kööpenhaminan Royal Arena mylvi täyttä huutoa, kun viimeinen FaZen pelaaja tippui.

Suomalaiselle e-urheilulle saavutus tekee hyvää.

Mikä Counter-Strike?

Counter-Strike on maailman suosituimpia ammuskelupelejä. Alun perin peli julkaistiin jo vuonna 2000, ja siitä on sen jälkeen julkaistu useita päivitettyjä versioita. Vuonna 2023 julkaistu Counter-Strike 2 korvasi sitä edeltäneen Counter-Strike: Global Offensiven, ja nyt järjestetty major-turnaus oli päivitetyn pelin ensimmäinen.

Counter-Striken idea on yksinkertainen. Vastakkain on kaksi viisihenkistä tiimiä, terroristit sekä poliisit. Terroristien tehtävänä on kaksiminuuttisen kierroksen aikana asettaa pommi määritellylle alueelle, ja poliisien tehtävä on estää tämä. Puolia vaihdetaan kesken kartan, ja se joukkue, joka saa ensimmäisenä 13 kierrosvoittoa, voittaa kartan.

Counter-Strikeä on kriitikkojen toimesta aiemmin pidetty kuolevana pelinä, mutta pelaajamäärät ovat pysyneet korkeina, mitä edesauttoi siirtyminen uuteen versioon. Pelin kehittäjän Valven ylläpitämän palvelun mukaan Counter-Strike 2:lla on ollut yli puolitoista miljoonaa pelaajaa viimeisimmän kuukauden aikana.

Viihdyttävä peli seurata ja pelata

Counter-Strike on todella viihdyttävä peli seurata. Nopeatempoisena se tarjoaa toimintaa koko ajan, se on helppo ymmärtää, ja mikä parasta – siihen on helppo tarttua myös itse. Pelimekaniikat ovat yksinkertaiset, mutta samalla mahdollistavat tilanteita, joissa refleksit, salamannopea reagointi ja käsi-silmäkoordinaatio ratkaisevat paljon.



Toisaalta karttoja ei voita, jos tiimityöskentely ja jatkuva kommunikaatio ei ole kunnossa. Tämä onkin pelin suurin suola, ja tekee siitä myös urheilullisen ja kilpailullisen. Tiiminä onnistuminen luo pelaajille voimakkaita tunteenpurkauksia, kuten nähtiin sunnuntain finaalissakin.

Huippupelaajilta vaaditaan täydellistä ammatillista omistautumista mekaanisesti vaativaan lajiin. Organisaatiot käyttävät huikeita summia pelaajiin ja valmennukseen, ja tämä näkyy palvelimella niin uskomattomissa yksilösuorituksissa kuin huippuunsa hiotuissa taktiikoissa.

Natus Vinceren kapteeni Aleksi Virolainen onkin nimenomaan tunnettu taktisesta älykkyydestään. Vaikka Virolainen on monen muun pelaajan tavoin saanut myös kritiikkiä niskaansa ja häntä on pidetty yliarvostettuna, hänen ja joukkueen valmentaja Andrij "B1ad3" Ghorodensjkyjin taktinen näyttö finaalissa teki selväksi, että Virolainen on yksi kaikkien aikojen parhaista pelinsisäisistä johtajista.

Kivinen tie

Virolaisella, kuten suomalaisella Counter-Strikella yleensäkään, ei ole ollut helppo tie tähän pisteeseen.

Viimeksi suomalaiset Counter-Strike -fanit saivat nauttia mitään verrattavissa olevaa menestystä, kun vuoden 2019 Katowicen major-turnauksessa suomalaisorganisaatio ENCE:n legendaarinen suomikokoonpano ylitti kaikkien odotukset ja eteni aivan finaaliin asti, jossa kaatui lopulta hallitsevalle mestarille, tanskalaiselle Astralikselle selvin lukemin.

ENCE:n pelaajakokoonpanoon kuuluivat tuolloin Aleksi “allu” Jalli, Jani “Aerial” Jussila, Jere “sergej” Salo, Sami “xseveN” Laasanen sekä Aleksi “Aleksib” Virolainen.

Virolainen joutui samana vuonna penkille joukkueesta, ja ENCE ei koskaan noussut entiselle tasolleen, vaan vaihtoi myöhemmin kansainväliseen kokoonpanoon. Yksikään suomalaisorganisaatio tai pelaaja ei ole kyennyt vastaaviin tuloksiin tämän jälkeen.

Tähtiin kirjoitettu voitto

Aleksi Virolainen puolestaan kävi läpi useita kansainvälisiä organisaatioita, ja esimerkiksi saksalainen organisaatio G2 Esports penkitti miehen alle vuoden kiinnityksen jälkeen. Moni alkoi kyseenalaistaa Virolaisen kykyjä johtaa joukkueita, mutta vuonna 2023 ukrainalaisorganisaatio Natus Vincere eli NAVI julkisti yllättäen ostavansa Virolaisen osaksi uutta kansainvälistä kokoonpanoaan.

Johtajan ja valmentajan lisäksi joukkueeseen kuuluvat Mihai “iM” Ivan, Valeriy “b1t” Vakhovskiy, Justinas “jL” Lekavicius ja Ihor “w0nderful” Zhdanov.

NAVIn turnaus ei ollut suoraviivainen eikä helppo, eikä joukkue kuulunut ennakkosuosikkeihin. NAVI kuitenkin taisteli tiensä tiukasta ottelusta seuraavaan, mikä oli omiaan luomaan samanlaista tuhkimotarinaa, mitä ENCE kirjoitti vuonna 2019, ja joka jäi vain yhden ottelun päähän.

Virolainen ottikin nyt takaisin sen, mitä ei tuolloin saanut. Tuntui kuin tilanne olisi ollut tähtiin kirjoitettu: Suomalainen rap-duo The Verkkars julkaisi turnauksen alla Counter-Strike -aiheisen kappaleen God Mode, jossa Aleksi Virolainen laulaa osuuden. Lauantainen semifinaalivoitto ja finaalipaikan varmistus puolestaan tulivat syntymäpäivälahjana 27 vuotta täyttäneelle kapteenille – ja vieläpä hänet penkittänyttä G2-joukkuetta vastaan.

Virolainen totesi pian finaalin jälkeen X-julkaisussaan, että “näin sen pitikin mennä.”

Suomi-CS:n paluu?

NAVIn lisäksi myös saksalaisorganisaatio MOUZ pelasi hyvän turnauksen, vaikka putosi puolivälierissä. MOUZissa pelaa 17-vuotias lupaus Jimi “Jimpphat” Salo, joka on nuoresta iästään huolimatta noussut valtavan hyväksi pelaajaksi.

Counter-Striken päivitys uuteen versioon sekä tuore major-voitto tuonevat lisää pelaajia palvelimille Suomesta. Kenties heidän joukostaan löytyy vielä lisää uusia pelaajia, jotka pitävät Suomen lippua korkealla ampumapelien kuninkaan arvoturnauksissa tulevaisuudessakin.

Kun Virolaisen joukkue nosti himoitun major-pokaalin, ei kestänyt kauaa, kun tämä juoksi jo yleisöön halaamaan perhettään. Virolaisen tultua takaisin lavalle hän vastasi silminnähden herkistyneenä haastattelijan kysymyksiin.

Tämän jälkeen Virolainen otti mikrofonin käteensä, ja huusi suomeksi kovaan ääneen koko areenalle: “Torilla tavataan!”