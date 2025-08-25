Maajussi-Ville saa aikaa järisyttävän reaktion puolisoehdokkaassa: "Itkettää ja vähän naurattaa"

Maajussi-Villen puolisoehdokas vaikuttuu voimakkaasti pikatreffien aikana.
Maajussille morsian -ohjelman 18. kausi pyörähtää käyntiin 25. elokuuta käyntiin keväällä nähdyllä esittelyjaksolla. MTV Katsomo+ -palvelussa nähdään maanantaina lisäksi kaksi seuraavaa jaksoa.
Sarjan kolmannessa jaksossa maajussit ovat tehneet valintansa ja poimineet kirjeiden lomasta ehdokkaat, jotka ovat saapuneet heitä kartanolle tapaamaan. Ensimmäistä kertaa maajussit ja ehdokkaat tapaavat toisensa pikatreffeillä.
Maajussi-Ville kertoo jaksossa olleensa jo ensinäkemältä hyvin vaikuttunut puolisoehdokkaistaan.
– Kyllä tuli oikein hyvä semmoinen lämmin tunne, kun tämän upean naisporukan ensimmäistä kertaa näin. Hehän ovat ristineet jo itsensä "Villen enkeleiksi". Se oli aika kivaa kuulla. Siellä on semmoinen hyvä yhteishenki porukassa jo, Ville tunnelmoi.
Villen puolisoehdokkaista eräs vaikuttuu maajussista toden teolla pikatreffien aikana. Erityisesti maajussin katse teki naiseen suuren vaikutuksen.
– Kyllä Ville vaikutti sellaiselta, että häneen voisi joskus vaikka rakastua, nainen miettii pikatreffien jälkeen.
Puolisoehdokkaan palatessa juontaja Vappu Pimiän ja muiden ehdokkaiden tykö tunteet ovat vielä kovastikin pinnassa.
– Itkettää ja vähän naurattaa, ehdokas toteaa.
Pimiä tiedustelee, johtuuko reaktio ilosta vai surusta.
– Ilosta ja... vau. Siis katsoin hänen silmiinsä... vaude, nainen pohtii.