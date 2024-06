Jari-Matti Latvalalta armoton puheenvuoro

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

Latvala, 39, on toiminut Toyotan rallitallin pomona kaudesta 2021 lähtien. Ajanjakso on ollut huima, sillä japanilaistiimi on kahminut kolme tuplamestaruutta peräjälkeen.

Päävastustaja Hyundain tiedettiin parantaneen tälle kaudella, mutta haaste on osoittautunut Toyotalle jopa yllättävän kovaksi. Kun 13 osakilpailun mittaista kautta on takana kuusi kisaa, Hyundain Thierry Neuville johtaa Toyotan ykköskuskia Elfyn Evansia 18 pisteellä. Valmistajien puolella korealaismerkin etumatka on 13 pistettä.

Yksi haaste Toyotalle on ollut kuljettajakattaus. Suurmestari Sébastien Ogier on ajanut jo useamman kauden vain osan kisoista, mutta nyt myös kaksinkertainen maailmanmestari Kalle Rovanperä on tehnyt samoin. Tämä on sysännyt Evansin ja Takamoto Katsutan painavaan vastuuseen.

Tämä on lisännyt painetta myös tallipomo Latvalan jakkaralla.

– Tilanne ei ole missään nimessä paras mahdollinen. Kyllä, voin sanoa, että minun pitää tehdä parempaa työtä. En johda kuljettajia parhaalla mahdollisella tavalla tällä hetkellä, Latvala tunnustaa Dirtfishille.

– Minun pitää nostaa käsi pystyyn ja miettiä, mitä voisin tehdä heidän kanssaan, jotta saamme kuskeilta parempia suorituksia. Auto on hyvä, mutta kuljettajien suoritukset eivät ole olleet parasta luokkaa, suomalaispomo summaa.