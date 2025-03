MM-rallissa mullistus: Kalle Rovanperää kyykyttäneestä tähdestä villi teoria

Toyotan Elfyn Evans on ollut MM-rallin alkukauden ehdoton tähti. MTV Urheilun asiantuntijat perkaavat brittikuskin uuden tulemisen taustoja.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Kenian MM-ralli 19.–23.3.

Ke: Testi-ek klo 9.00 alkaen

To: EK:t 1-2 klo 11.45 alkaen

Pe: EK:t 3-10 klo 6.15 alkaen

La: EK:t 11-16 klo 7.20 alkaen

Su: EK:t 17-21 klo 5.30 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Elfyn Evans, 36, osaa ajaa ralliautoa. Muuten ei voiteta kymmentä MM-rallia ja olla neljästi MM-kakkonen. Joku tai jokin on kuitenkin aina ollut britin suurmenestyksen tiellä.

Vuonna 2020 hän liukasteli ulos kauden päätöskisassa johdettuaan MM-sarjaa. Vuotta myöhemmin tuli toinen kirvelevä tappio tiimikaveri Sébastien Ogierille.

Sitten autoihin iskettiin hybridit. Lisäksi Toyota sai uuden tähden Kalle Rovanperästä. Evans katseli suomalaismestarin perävaloja kahden kauden ajan.

Vuoden 2024 piti olla Evansin suursauma, mutta Hyundain Thierry Neuville löysi vihdoin mestaruuskaavan.

Kun kautta 2025 on ajettu kaksi kisaa, Evansin saldo on kakkospaikka ja voitto. Johto MM-sarjassa on hulppeat 30 pistettä Rovanperään, joka on tuskaillut.

Mikä muuttui?

– Paljon muuttui, MTV Urheilun asiantuntija Janne Ferm aloittaa.

Aloitetaan autoista.

MM-sarjan ralliraketeista napattiin hybridiyksiköt pois, mikä vähensi autojen painoa ja helpotti niiden käsittelyä. Nyt kuskien ei tarvitse pohtia sitä, missä kohtaa hybridiä saa ladattua optimaalisella tavalla ja minkä mutkan jätössä ylimääräiset hevosvoimat kannattaa päästä valloilleen.

– Yllätyksekseni on pakko todeta, että auto hyödyttää ainakin nyt enemmän Evansia kuin Rovanperää. Uskon edelleen, että Rovanperä tulee olemaan kauden aikana vahva, mutta Evans sai nopeammin sen hyödyn, ja sopeutui paremmin rengasasioihin sekä kevyempään autoon, Jari Ketomaa taustoittaa.

Hybridin poistumisen lisäksi MM-sarjan rengastoimittaja vaihtui Pirellistä Hankookin. Rovanperä on tunnustanut haasteet uusien kumien kanssa. Evansilta vastaavaa ei ole kuulunut ainakaan samassa mittakaavassa.

– Tämä auto yksinkertaisesti sopii Evansille, kolmas asiantuntija Riku Tahko kommentoi.

– Vaikka hän on ollut MM-mitaleilla, Evansin suorituskyky heikkeni lähes veitsellä leikaten, kun hybridit tulivat. Oli jatkuvasti tunne, että hän joutuu ajamaan oman vauhtireservinsä yläpuolella. Virheitä tuli paljon, Tahko lisää.

Pääkoppakin kunnossa

4:28 Näin asiantuntijat analysoivat Ruotsin MM-rallin: Evansille ja Katsutalle jättikehut, Rovanperälle pyyhkeitä.

Vaikka Evans jäi viime kaudella jo neljättä kertaa urallaan MM-kakkoseksi, hän päätti vuoden kahteen kakkostilaan ja voittoon. Kun tähän lisää alkukauden saldon, huippusijojen putki on jo viiden kisan mittainen.

– Myönnän virheeni avoimesti, kun olen ollut kyseenalaistamassa sitä, onko Evans enää jatkosopimuksen arvoinen. Olisiko hänellä ollut ajatuksissa jo pientä potkujen uhkaa, ja sitä kautta on ollut pakko petrata? Tahko pyörittelee.

Pelkät autotekniset onnistumiset eivät takaa rallikuljettajan menestystä. Vuosikaudet huippukuskin tekemistä vierestä seurannut ex-kartturi Janne Ferm onkin pohtinut Evansin uuden tulemisen taustoja henkisen puolen ja asennoitumisen kantilta.

Fermillä on villi teoria, jonka pohjana ovat Evansin aiemmat pettymykset.

– Käviköhän nyt niin ensimmäisen kerran, ettei hän lähtenyt ajamaan mestaruudesta? Ja nyt kaikki on alkanut loksahdella kohdalleen.

– Olisiko nyt niin, että hän ajaa vain tiimipisteistä ja pitää hauskaa? En tiedä, mutta tuollaista olen pohtinut.

Evansilla on loistavat menestyssaumat myös Keniassa, jossa hän on ajanut urallaan kaksi palkintosijaa (toinen 2022, kolmas 2023). Toyotan viime vuosina hallitsema kilpailu käynnistyy torstaina.

Elfyn Evans pyrkii jatkamaan loistavaa alkukautta Kenian MM-rallissa.Toyota GAZOO Racing