Löytyykö sinulta joku näistä aarteista? Vanhat filmikamerat myyvät kuin häkä – "Moninkertaisesti kalliimpi kuin uutena"

Kameratorin perustaja ja toimitusjohtaja Jussi Lehmus kertoo, että aktiivisten filmikuvaajien kanta on kolminkertaistunut Suomessa viime vuosina.

Hinnat satasista satoihin tuhansiin

Tämän hetken trendikkäin kamera on Olympus MJU ll. Sen hinta liikkuu kolmensadan euron paikkeilla, vaikka vielä vuonna 2005 sen sai kaupasta satasella.

– Se on yksi niistä, joka on nyt moninkertaisesti kalliimpi kuin uutena. Se on pieni, kevyt ja helppokäyttöinen, Lehmus kertoo.