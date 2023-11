2000-luvun alusta tuttu trendi tekee paluuta – pöytälaatikoissa pölyttyvä kamera onkin aarre: "Kuvan laatu on sivuseikka"

Nyt vanha tapa jakaa otoksia on herännyt uuteen kukoistukseen.

TikTokissa # digitalcamera -tunnistetta on katseltu 1,1 miljardia kertaa. Netin kauppapaikka Etsyssä haku "y2k digital camera" tuottaa yli tuhat tulosta. "Vintage-digikameroita" puolestaan löytyy eBaysta yli 2000.

"Digikamerat trendasivat kunnolla viime kesänä"

– Digikamerat trendasivat kunnolla viime kesänä [2023]. Pöytälaatikoissa pölyttyvät vanhat kamerat haluttiin valjastaa jälleen käyttöön, ja meillä tämä näkyi niihin sopivien muistikorttien kysynnässä. Digiajan retrokausi on selvästi käynnissä ja nuoret hakevat kuvaamiseen kivaa, aitoa fiilistä – kuvan laatu on sivuseikka, Söderlund kuvailee sähköpostitse.

Söderlundin mukaan nuori valitsee todennäköisesti kameran, jos jossa on erilaisia kuvafilttereitä ja rosoinen, nostalginen kuvanlaatu.

"Jos on erillinen kamera mukana, kuvaamiseen varmasti keskittyy enemmän"

– Kovista kameravuosista on muuttunut se, että erilaisiin käyttötarkoituksiin löytyy enemmän erilaisia kameroita. Pikakamerat ovat olleet jonkun aikaa todella iso valtti. Niistä saa suoraan tulostettuna kuvan Polaroid-fiiliksellä.

– Jos on erillinen kamera mukana, kuvaamiseen varmasti keskittyy enemmän. Siten saa parhaat muistot taltioitua. On hienoa, että on ihmisiä, jotka haluavat kuvan muistoksi.