Paha paikka elämälle: Juuri löydetyllä kiviplaneetalla loputon päivä tai ikuinen yö – kuorrutuksena massiivinen säteilypommitus

Yksi tällainen eksoplaneetta on juuri löydetty GJ 367b, joka sijaitsee vain 31 valovuoden päässä maapallosta. Kosmisessa mittakaavassa kyse on lähinaapuristamme.

Space.com sivusto kirjoittaa, että GJ 367b kiertää äärimmäisen lähellä emotähteään, joten se on valtavan säteilypommituksen kohteena. Tutkimusten mukaan planeetan saama säteilymäärä on noin 500-kertainen maapalloon verrattuna.

Planeetta on lukittunut emotähteensä niin, että sen toinen puoli on jatkuvasti tähteä kohti. Toisella puolella planeettaa on siis ikuinen päivä ja toisella puolella ikuinen yö. Päiväpuolella lämpötila on rapsakat 1500 astetta.