Harrastelija löysi "toisen Jupiterin"

"Kansalaistutkija" Tom Jacobs havaitsi Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan datasta kaasujättiläisen, joka on noin 379 valovuoden päässä maasta. TOI-2180 b -nimen saanut planeetta kiertää auringonkokoista tähteä.

Planeetta on Jupiterin kokoinen, mutta sen massa on kolme kertaa meidän Jupiteriamme suurempi. Löydetty kaasuplaneetta on siis huomattavasti Jupiteria tiheämpi.