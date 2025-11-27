Emmanuel Macronin mukaan kriisiaikoina Ranskan parlamentti saattaisi säätää asepalveluksen pakolliseksi, vaikka muuten asepalvelus tulee perustumaan täysin vapaaehtoisuuteen.
Ranska aikoo palauttaa kymmenen kuukauden vapaaehtoisen asepalveluksen ensi kesästä alkaen, ilmoitti maan presidentti Emmanuel Macron torstaina.
Macronin mukaan asepalvelus tulee koskemaan valtaosin 18–19-vuotiaita. Kriisiaikoina Ranskan parlamentti saattaisi säätää asepalveluksen pakolliseksi, vaikka muuten asepalvelus tulee perustumaan täysin vapaaehtoisuuteen, sanoi Macron.
Ensi kesänä tavoitteena on värvätä 3 000 vapaaehtoista ja vuoteen 2035 mennessä 50 000 vapaaehtoista. Ranskan armeijalla on tällä hetkellä arviolta 200 000 aktiivista sotilasta ja 47 000 reserviläistä.
Ranskassa luovuttiin asevelvollisuudesta vuodesta 1997 alkaen. Ranska on kohdannut painetta kasvattaa armeijaansa viime vuosina erityisesti Venäjän Ukrainassa aloittaman täysmittaisen hyökkäyssodan aikana.