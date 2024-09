Asia, joka vanhempien pitäisi nuorille opettaa: "Harva opiskelija tietää"

"Jos vanhemmat sinä tilanteessa eivät kerro..."

– Jos vanhemmat siinä tilanteessa eivät kerro lapselle, että mitä se maksaa, niin sitten isännöitsijä on se, joka kertoo. Eli hän lähettää laskun asukkaalle siitä kulutetusta vedestä. Ja tietenkin se opiskelija on yllättynyt, kun hän saa yllättäen vesilaskun.

– Kaverit vastaavat, että ei tietenkään ole mahdollista, että se on aivan liian iso. Ja sitten kun ruvetaan selvittämään, niin harva opiskelija tietää sen, että vedenkulutus keskimäärin on noin 150 litraa per henkilö vuorokaudessa. Ja kun se muutetaan rahaksi ja siinä on lämmintä vettä, niin se on kuitenkin yllättävän iso lasku sille, joka ei tiedä ollenkaan veden kuluttamisesta.