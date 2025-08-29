Loppuunmyyty konemusiikin tapahtuma peruttu

Rave Cave -tapahtuma on jouduttu perumaan.

Loppuunmyyty konemusiikin tapahtuma Rave Cave on jouduttu peruuttamaan lupien peruuntumisen vuoksi, kerrotaan tapahtumajärjestäjä SoundVaultin tiedotteessa. Tapahtuma oli tarkoitus järjestää Lohjalla Tytyrin Elämyskaivoksessa 26. ja 27. syyskuuta.

Tiedotteen mukaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos oli jo myöntänyt luvan Rave Cave -tapahtuman järjestämiselle, mutta muuttikin ehtoja niin, ettei tapahtumaa ole enää mahdollista toteuttaa.

– Järjestelyt alkoivat melkein vuosi sitten, kun otimme yhteyttä Tytyrin Elämyskaivokseen. Meille oli heti aluksi selvää, että lyömme kaikki yksityiskohdat lukkoon vasta, kun pelastussuunnitelma on hyväksytty. Olimme hyvissä ajoin yhteydessä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokseen ja esittelimme heille Tytyrin kanssa tekemämme monipuolisen pelastussuunnitelman. Kaivoksesta oli esimerkiksi viisi erillistä poistumistietä ja muutoinkin erittäin perusteelliset suunnitelmat kaiken mahdollisen varalle, tapahtuman promoottori Martin Karm kertoo tiedotteessa.

Karmin mukaan pelastuslaitos kuittasi SoundVaultille sähköpostitse, että luvat ovat kunnossa. Myöhemmin pelastuslaitos kuitenkin ilmoitti, että 400 hengen kapasiteetti oli pienennettävä sataan henkeen, tiedotteessa kerrotaan.

Pienennetyn kapasiteetin vuoksi tapahtumaa ei enää ollut mahdollista järjestää kaikkine artisteineen ja yleisöineen.

Tapahtumassa oli tarkoitus esiintyä yhteensä reilut 20 kotimaista ja ulkomaista elektronisen tanssimusiikin artistia.