Janne "Ema" Hurskainen on kuollut

Hurskainen menehtyi sairaskohtaukseen.
Eläkeläiset-yhtyeessä vaikuttanyt rumpali ja muusikko Janne "Ema" Hurskainen menehtyi Stupido Records -levy-yhtiön mukaan viime yönä äkillisesti sairaskohtaukseen. Asiasta kerrotaan levy-yhtiön Facebook-sivulla.
– HC Andersen, Psychoplasma, Kumikameli, Eläkeläiset ja Jarkko Martikaisen Luotetut miehet. Siinä Eman tunnetuimpia yhtyeitä. Hän oli bändeissään enimmäkseen rumpali, mutta tarvittaessa soitti kaikkea, mitä käteen annettiin, tiedotteessa kerrotaan.
– Stupido Records & Bookingin koko henkilökunta ottaa osaa omaisten suureen suruun.
Hurskainen ylläpiti omaa Youtube-kanavaansa, jonne hän julkaisi viimeiseksi jääneen videonsa alle viikko sitten. Kanavallaan Hurskainen julkaisi muun muassa omia kappaleitaan.