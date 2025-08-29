Janne "Ema" Hurskainen on kuollut

Eläkeläiset-yhtyeen entinen rumpali menehtyi sairaskohtaukseen.
Julkaistu 29.08.2025 13:24
Aino Haili

aino.haili@mtv.fi

Hurskainen menehtyi sairaskohtaukseen.

Eläkeläiset-yhtyeessä vaikuttanyt rumpali ja muusikko Janne "Ema" Hurskainen menehtyi Stupido Records -levy-yhtiön mukaan viime yönä äkillisesti sairaskohtaukseen. Asiasta kerrotaan levy-yhtiön Facebook-sivulla. 

– HC Andersen, Psychoplasma, Kumikameli, Eläkeläiset ja Jarkko Martikaisen Luotetut miehet. Siinä Eman tunnetuimpia yhtyeitä. Hän oli bändeissään enimmäkseen rumpali, mutta tarvittaessa soitti kaikkea, mitä käteen annettiin, tiedotteessa kerrotaan. 

– Stupido Records & Bookingin koko henkilökunta ottaa osaa omaisten suureen suruun.

Hurskainen ylläpiti omaa Youtube-kanavaansa, jonne hän julkaisi viimeiseksi jääneen videonsa alle viikko sitten. Kanavallaan Hurskainen julkaisi muun muassa omia kappaleitaan. 

