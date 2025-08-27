Johanna Rauma hämmentyi, kun häntä pyydettiin Elämäni biisi -ohjemaan: "Luulin sen olevan huijauspuhelu"

Julkaistu 27.08.2025 20:59
Toimittajan kuva

Jari Peltola

jari.peltola@mtv.fi

Johanna Rauma on uusi Elämäni biisi -solisti.

Ylen Elämäni biisi -ohjelmassa nähdään kolme uutta solistia, joista yksi on soul-muusikko Johanna Rauma.

Suurelle kansalle vielä melko tuntematon Rauma ei ollut uskoa korviaan, kun häntä pyydettiin suositun ohjelman tähtiartistiksi.

– Minulle soitettiin huhtikuussa ja ensin olin varma, että se oli aprillipila. Luulin sen olevan huijauspuhelu, Rauma nauraa.

Tulevalta kaudelta monipuolinen muusikko odottaa hienoja musiikkinumeroita ja yhteistyötä bändin, sekä muiden artistien kanssa.

– Luon aina suhteen esittämääni biisiin, niin odotan myös innolla sitä, millaisia tarinoita kappaleiden taustalta paljastuu.

Solistit eivät etukäteen tiedä mikä kappale on kunkin vieraan. Rauma heittää ajatusleikkinä ilmoille yhden henkilön, kenen elämän biisi olisi mukava esittää. Hän nimeää Ex-leijonatähti Teppo Nummisen.

– Vaikka olen jalkapalloihminen henkeen ja vereen, niin olen seurannut myös jääkiekkoa. Teppo Numminen vaikuttaa herrasmieheltä, jolla on sydän paikallaan. Rehdin oloinen, joten sanon hänet, Rauma naurahtaa.

Rauman lisäksi uusina solisteina nähdään Markku Aro, sekä Henri Piispanen.

Juontaja Katja Ståhlin kanssa sohville istuvat tulevana syksynä muun muassa Meiju SuvasKristo Salminen, Anja Snellman, Kake Randelin, Erika VikmanKäärijä, Kaisa Mäkäräinen ja Esko Eerikäinen.

