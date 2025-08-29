Ariana Grande lähtee odotetulle kiertueelle: "Nähdään ensi vuonna"

Poptähti Ariana Grande lähtee kiertueelle.
Ariana Grande lähtee kiertueelle ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen. Viisi konserttia Lontoossa ovat toistaiseksi ainoat, jotka ovat Pohjois-Amerikan ulkopuolelle suunnitellut keikat, uutisoi BBC.
Poptähden The Eternal Sunshine Tour on nimetty Granden viimeisimmän, vuonna 2024 julkaistun albumin mukaan.
Grande julkaisi tiedon kiertueesta myös Instagramissaan.
– Nähdään ensi vuonna, laulaja kirjoittaa postauksen yhteyteen.
Mikäli julakisu ei näy, voit katsoa sen tästä!
Edellisen levyn jälkeen Grande on keskittynyt näyttelemiseen. Grande ansaitsi Oscar-ehdokkuuden elokuvasta Wicked. Elokuvan jatko-osa Wicked: For Good saa ensi-iltansa marraskuussa.
Grande sai Oscar-rhdokkuuden Wicked-elokuvasta.© Universal Studios. All Rights Reserved.
The Eternal Sunshine Tour alkaa Kaliforniasta kesäkuussa 2026 ja päättyy viiteen konserttiin Lontoon 02-areenalle elokuussa.
BBC:n mukaan vielä ei ole suunnitelmia siitä, pysähtyykö kiertue muualla Euroopassa.
Edellisen kerran Grande nähtiin kiertueella vuonna 2017. Dangerous Woman -kiertueella Manchesterin keikalla tapahtui järkyttävä pommi-isku, jossa kuoli 22 henkilöä.
Grande palasi pian tapahtuneen jälkeen kaupunkiin ja esiintyi hyväntekeväisyyskonsertissa.