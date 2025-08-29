Ariana Grande lähtee odotetulle kiertueelle: "Nähdään ensi vuonna"

Ariana Grande lähtee kiertueelle
Julkaistu 29.08.2025 17:15
Jari Peltola

jari.peltola@mtv.fi

Poptähti Ariana Grande lähtee kiertueelle.

Ariana Grande lähtee kiertueelle ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen. Viisi konserttia Lontoossa ovat toistaiseksi ainoat, jotka ovat Pohjois-Amerikan ulkopuolelle suunnitellut keikat, uutisoi BBC.

Poptähden The Eternal Sunshine Tour on nimetty Granden viimeisimmän, vuonna 2024 julkaistun albumin mukaan.

Grande julkaisi tiedon kiertueesta myös Instagramissaan.

– Nähdään ensi vuonna, laulaja kirjoittaa postauksen yhteyteen.

Edellisen levyn jälkeen Grande on keskittynyt näyttelemiseen. Grande ansaitsi Oscar-ehdokkuuden elokuvasta Wicked. Elokuvan jatko-osa Wicked: For Good saa ensi-iltansa marraskuussa.

Wicked 2024 Cynthia Erivo ja Ariana GrandeGrande sai Oscar-rhdokkuuden Wicked-elokuvasta.© Universal Studios. All Rights Reserved.

The Eternal Sunshine Tour alkaa Kaliforniasta kesäkuussa 2026 ja päättyy viiteen konserttiin Lontoon 02-areenalle elokuussa. 

BBC:n mukaan vielä ei ole suunnitelmia siitä, pysähtyykö kiertue muualla Euroopassa.

Edellisen kerran Grande nähtiin kiertueella vuonna 2017. Dangerous Woman -kiertueella Manchesterin keikalla tapahtui järkyttävä pommi-isku, jossa kuoli 22 henkilöä.

Grande palasi pian tapahtuneen jälkeen kaupunkiin ja esiintyi hyväntekeväisyyskonsertissa.

