"Loppuraskaudessa kookas kohtu painaa monta kiloa" – kuinka kauan toipuminen raskaudesta ja synnytyksestä oikeasti kestää?

Raskauden aikana keho valmistautuu synnytykseen hormonitoiminnan ja lihasten sekä kudosten muutoksilla, mutta kuinka kauan niistä toipuminen todellisuudessa kestää?

Sosiaalisen median aikana entistä useampi synnyttänyt kokee painetta kehonsa ulkonäöstä, kun kuvavirroista pomppaa jatkuvasti esille päivityksiä, joissa annetaan ymmärtää, että keho on palautunut raskaudesta ja synnytyksestä jälkitarkastukseen mennessä.

Todellisuudessa palautuminen kehon ja mielen mullistaneesta kokemuksesta voi viedä vuoden päivät, ja se on ihan normaalia, kertoo naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Anni Ellenberg Mehiläinen Felicitaksesta.

– Raskauden aikana naisen keho valmistautuu jo tulevaan synnytykseen hormonitoiminnan muutosten myötä, jolloin lantion kudokset "löystyvät", jotta vauvalla on tilaa syntyä.

– Muutokset näkyvät siinä, että vatsalihakset venyvät ja loitontuvat toisistaan kohdun kasvaessa, lantion rakenteet löystyvät ja lantio levenee.

Hormonitoiminnan lisäksi keho muuttuu fyysisesti myös vauvan ja kohdun kasvun myötä.

– Loppuraskaudessa kookas kohtu painaa monta kiloa sikiön, istukan ja lapsiveden kanssa. Tämä jatkuva paino lantionpohjaa vasten venyttää ja rasittaa lantionpohjan lihaksistoa.

Sektio ei säästä lantionpohjaa

Synnytyksessä lantionpohjan ja lantion lihakset ja kudokset antavat periksi, jotta vauva mahtuu syntymään.

Kudokset ja lihakset joustavat, mutta joskus alatiesynnytyksen komplikaationa voi tulla eriasteisia repeämiä.

Sektio ei kuitenkaan ole lantionpohjaa tai lantiota "säästävämpi" vaihtoehto.

– Venymistä tapahtuu jo raskauden aikana kohdun painosta ja hormonien vaikutuksesta, jonka vuoksi lihakset ja kudokset ovat venyttyneet ja löystyneet, vaikka synnytys tapahtuisikin sektiolla.

Sektiosta toipuminen vie pidempään, sillä sektiossa avataan vatsan alueelta monta kudoskerrosta ja esimerkiksi vatsalihakset joudutaan avaamaan keskiviivasta, jotta vauva saadaan synnytettyä.

Sektion leikkausalueella voi esiintyä kipuja useita kuukausia synnytyksen jälkeen.

– Myöhemmässä vaiheessa myös leikkauksen jälkeen syntyneet kiinnikkeet voivat aiheuttaa kipuja. Lähtökohtaisesti hyvin sujuneesta alatiesynnytyksestä toipuminen on nopeampaa, Ellenberg kertoo.

Olipa kyseessä sitten alatiesynnytyksestä tullut repeämä tai sektioarpi, ovat haavat yleensä jo muutamassa viikossa hyvin pinnaltaan sulkeutuneet ja kahdessa kuukaudessa pitkälle parantuneet.

Haavan lopullinen paraneminen jatkuu kuitenkin vielä useita kuukausia tämän jälkeen.

Arpi voi kuitenkin olla kova ja kiristävä ja alueella voi esiintyä tuntopuutoksia pitkään.

– Se minkälaiseksi arpeutunut kohta jää, selviää lopullisesti vasta noin vuoden päästä.

Löystyykö vulva synnytyksessä ja vaikuttaako se nautintoon seksissä? Juttu jatkuu videon alla.

1:20 Gynekologi Kia Lampi vastaa kumoaa vulvamyyttejä MTV Katsomon Seksimyytit-sarjassa.

9 kuukauden muutoksista ei tarvitse palautua viikoissa

Ellenbergin mukaan on epärealistista ajatella, että raskauden ja synnytyksen aiheuttamat muutokset olisivat hävinneet esimerkiksi synnytyksen jälkitarkistukseen mennessä, joka tyypillisesti tehdään kahdeksan viikkoa synnytyksestä.

– Osalla toipuminen tapahtuu nopeasti, ja voi olla, että kudokset ovat palautuneet aika hyvinkin jo parin kuukauden kuluttua, mutta suurella osalla näin ei ole.

Kannattaa muistaa, että toipuminen on aina yksilöllistä ja siihen vaikuttavat monet tekijät.

– Kudostyyppi, perintötekijät, millaisessa kunnossa on ollut ennen raskautta, miten raskaus on sujunut, minkä verran painoa on tullut raskausaikana, millainen synnytyksen kulku ja synnytystapa on lopulta ollut ja jopa kuinka paljon on menettänyt verta synnytyksessä, Ellenberg luettelee.

– Lisäksi psyykkiset seikat vaikuttavat: se millainen kokemus raskaus ja synnytys ovat henkisesti olleet ja millainen tukiverkosto ympärillä on. Henkinen toipuminen ja uuteen elämään tutustuminen ja sen tuomat muutokset vaikuttavat kokonaisuuteen.

Myös sillä on merkitystä toipumisen kannalta, kuinka monta synnytystä takana on.

– Esimerkiksi vatsalihakset voivat monesti palautua nopeammin ensimmäisen kuin toisen tai kolmannen synnytyksen jälkeen.

– Myös repeämien todennäköisyys alatiesynnytyksessä laskee sen myötä, mitä useampi synnytys on takana.

Vatsalihasten tulisi palautua takaisin lähemmäksi toisiaan muutamia kuukausia synnytyksen jälkeen.

Jos lihakset eivät lähde kuukausien kuluessa palautumaan keskilinjaan ja pysyvät kaukana toisistaan, puhutaan vatsalihasten erkaumasta.

Vatsalihasten palautumista voi edistää välttämällä suoraan vatsan aluetta kuormittavia jumppaliikkeitä.

Liikkumisessa kannattaa keskittyä muihin asioihin heti synnytyksen jälkeen, kuten lantionpohjalihasten tunnistamiseen.

Ellenberg kehottaa suhtautumaan raskaudesta ja synnytyksestä toipumiseen maltilla.

– Muutokset ovat tulleet kehoon yhdeksän kuukauden aikana, eivät ne ihan hetkessä korjaannukaan.

– Kokonaisuudessaan menee jopa vuosi, että emättimen alue ja lantionpohja sekä hormonitoiminta on palautunut. Toisaalta on upea nähdä, miten naisen keho selviää näin suurista muutoksista niin hienosti.

Katso myös: Millaisia kirurgisia toimenpiteitä vulville tehdään?

16:09 Seksimyytit-sarjan 4. jaksossa selviää, millainen pimppa on normaali, kuinka yleistä pimppihäpeä on ja millaisia kirurgisia toimenpiteitä vulville tehdään?

