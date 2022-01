Loppuraskaudessa iskeneet oireet saivat Maijan pelkäämään kuolemaa – diagnoosi yllätti lääkäritkin

Epätoivo ja kuolemanpelko

Maija sanoi, ettei lähde kotiin ennen kuin lääkäri on käynyt hänet tutkimassa. Hän pelkäsi, ettei oireilulle löydy koskaan syytä tai parantavaa hoitoa ja hän joutuu kärsimään loppuelämänsä.

Harvinainen diagnoosi yllätti lääkäritkin

Raskauspemfigoidi on harvinainen autoimmuunisairaus

Raskauspemfigoidi on harvinainen autoimmuunisairaus, jonon sairastuu Duodecim-lehden mukaan Suomessa vuosittain 1–2 odottavaa äitiä. Raskauspemfigoidissa ihon orvaskeden ja verinahan välissä olevaan tyvikalvoon kertyy kudosvasta-aineita.

Useimmiten tauti alkaa raskauden viimeisellä kolmanneksella. Oireilu muistuttaa aluksi monimuotoista raskausihottumaa, mutta kyseessä on eri tauti.

Raskauspemfigoidin oireet häviävät viikkojen tai kuukausien kuluessa synnytyksen jälkeen. Seuraavissa raskauksissa taudilla on tapana uusiutua entistä vaikeampana.

Lääkitys jatkui puoli vuotta

Lääkitystä jatkettiin puolisen vuotta ja Maijan tilaa seurattiin säännöllisesti. Syyskuun alusta lähtien hän on pärjännyt ilman kortisonia. Sittemmin turvotuskin on laskenut ja raskauden aikana muutenkin noussut paino on lähtenyt laskemaan.