Prinsessa Latifa on elänyt jo kolme vuotta vankina: Amnestyn toiminnanjohtaja kertoo, miksi tilanne on "hirvittävän vaikea"

Kiinnijäämisestä on kulunut kolme vuotta, mutta Latifa elää yhä vankeudessa. Helmikuussa BBC julkaisi Latifan vessassa kuvaaman videon, jossa hän kertoo elävänsä vankilaksi muutetussa huvilassa.

Sama kohtalo on myös hänen isosiskollaan prinsessa Shamsalla, joka on elänyt vankeudessa lähes 21 vuotta.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin toiminnanjohtaja Frank Johansson luonnehtii prinsessojen tilannetta “hirvittävän vaikeaksi”, koska naisten asema Arabiemiraateissa on varsin heikko.

– He ovat enemmän tai vähemmän miestensä omaisuutta. Toisten vaimojen tai tyttärien perään kyseleminen ei ole kovinkaan kohteliasta. Nyt kyse on vielä kuningashuoneen tyttäristä, Johansson sanoo Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Arabiemiraatit kieltäytynyt YK-yhteistyöstä

Ihmisoikeusjärjestön saamien tietojen mukaan asiasta on vaiettu Arabiemiraateissa myös ministeritasolla sangen vaivautuneesti: eiväthän poliitikot kykenisi puuttumaan kuningasperheen asioihin.

Myös YK pyysi parisen viikkoa sitten Arabiemiraateilta todisteita, että prinsessa on elossa. Viikonloppuna maailmanjärjestö kertoi, että todisteita ei ole saatu. Tiedoksi on annettu ainoastaan, että prinsessa on kunnossa ja perheensä hoidossa.