Iranilaispariskunta sai yli kymmenen vuoden vankeustuomion tanssivideosta

Parikymppiset Astiyazh Haghighi ja Amir Mohammad Ahmadi julkaisivat marraskuussa videon, jossa he tanssivat Teheranin keskustassa sijaitsevan Azadi-tornin edustalla. Tanssivideosta tuli välitön hitti sosiaalisessa mediassa.

Siveyspoliisin käsissä kuolleen nuoren naisen tapauksesta syyskuussa alkaneissa levottomuuksissa on kuollut Iranissa satoja ihmisiä. YK:n mukaan ainakin 14 000 ihmistä on pidätetty. Protesteihin osallistuneille on langettu kovia rangaistuksia, myös kuolemantuomioita.