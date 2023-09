Iran on pitänyt ruotsalaista EU-diplomaattia vangittuna jo yli vuoden, EU vahvistaa

Borrellin mukaan EU on painostanut Irania hellittämättä, jotta se vapauttaisi 33-vuotiaan Johan Floderusin . Borrellin mukaan Floderus on ollut kiinni otettuna jo yli 500 päivää.

New York Times -lehti kertoi maanantaina, että Floredus otettiin kiinni viime vuoden keväällä Teheranin lentokentällä hänen oltuaan turistimatkalla Iranin pääkaupungissa. Ruotsalaisviranomaiset olivat vahvistaneet lehdelle vain, että kolmikymppinen ruotsalaismies oli pidätetty Iranissa huhtikuussa 2022. Lehden mukaan häntä pidetään nyt Teheranin pahamaineisessa Evinin vankilassa.

Virkamies ja EU:n "nuori kasvo"

New York Times (NYT) arveli miestä pidettävän panttivankina, jonka avulla Iran yrittää kiristää myönnytyksiä länsimailta. Iran on viime vuosina pidättänyt erilaisten tekaistujen syytteiden varjolla erityisesti kaksoiskansalaisia osana tätä niin kutsuttua panttivankidiplomatiaa, lehti kirjoitti. Panttivankejaan Iran on yrittänyt vaihtaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa vangittuihin iranilaisiin, rahaan tai muihin myönnytyksiin, lehti kirjoitti.