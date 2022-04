Loma-asunnossasi saattaa piillä veropommi – MTV selvitti verouudistuksen todennäköisimmät häviäjät

Hallituksen ehdotus esityksestä kiinteistöveron uudistamiseksi on tällä hetkellä lausuntokierroksella. Jo nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että monella uudistus tulee nostamaan kiinteistöveroa huomattavasti.

Hallitus on uudistamassa kiinteistöverotusta ja monelle tämä tulee tietämään entistä suurempia verokuluja. Hallituksen mukaan uudistuksen tavoitteena on, että tontin ja rakennusten markkina-arvo otettaisiin kiinteistön verotusarvossa tulevaisuudessa paremmin huomioon.

Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtajan Teemu Lehtisen mukaan suurimmalla osalla ei tule isoa korotusta. Epäonnekkaitakin kuitenkin on.

Uudistus voimaan jo kahden vuoden kuluttua

Hallituksen tavoitteena on tehdä uudistuksesta tuottoneutraali, että kunnat suhteuttaisivat kiinteistöveroprosenttinsa sen mukaan, miten paljon kiinteistöjen verotusarvo muuttuisi. Lehtisen mukaan tähän sisältyy kuitenkin riskejä.

Korotuksia erityisesti Uudellemaalle ja rantamökeille

Lehtisen mukaan uudistuksen suurin haaste on se, etteivät kiinteistöjen omistajat voi tässä vaiheessa juuri ennustaa, mitä heidän verolleen tapahtuu.

– Sääntö on, että rantamökeillä on suurempi todennäköisyys veron nousuun. Jos on sisämaan mökki, verotus laskee, Lehtinen kertoo.