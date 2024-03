Kiinteistövero uhkaa nousta jopa moninkertaiseksi kasvukeskuksissa – tästä on kyse

Hallituksen suunnittelema kiinteistöveron uudistus voisi johtaa veron nousuun esimerkiksi monella kasvukeskuksessa asuvalla, mutta osalla kiinteistönomistajista vero saattaisi laskea. Uudistuksen näkyvimmäksi vastustajaksi on asettunut Elinkeinoelämän keskusliitto EK, jota hallitus on monesti kuunnellut herkällä korvalla.

– Se on perusteltu ja järkevä uudistus.

– On selvää, että tämä johtaa kohtuuttomiin veronkorotuksiin joidenkin verovelvollisten kohdalla, sanoo EK:n verojohtaja Anita Isomaa STT:lle.

Toissa vuonna lausuntokierroksella käyneen esityksen mukaan omakotikiinteistöjen suhteelliset verotusarvot nousisivat eniten Espoon, Vantaan ja Tampereen kaltaisilla kasvavilla paikkakunnilla. Kiinteistöliitto on ennakoinut, että kasvavissa kaupungeissa verotusarvot nousisivat erityisesti keskusta-alueilla.

Uudistuksen tavoitteena on, että verotusarvot heijastaisivat käypiä arvoja nykyistä paremmin. Aalto-yliopiston senior fellow Timo Viherkenttä, jota on kutsuttu jopa "kiinteistöveron isäksi", on sanonut verotusarvojen olevan "pahoin rämettyneet".