Tampereen Ilves on tehnyt huiman tasonnoston alkukauden suurien vaikeuksien jälkeen SM-liigassa. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi näkee, että yksi iso tekijä on ollut muutoksen takana.

Liettualainen maalivahti Mantas Armalis liittyi joukkueeseen lokakuussa ja teki ennen vuoden vaihtumista vuoteen 2027 kattavan sopimuksen seuran kanssa. Armaliksen tuoma tulos on myös ollut vakuuttavaa. 18 pelatun ottelun jälkeen voittoprosentti on 75 kymmenellä voitolla, torjuntaprosentti 92,15 ja päästettyjen maalien keskiarvo 1,87.

– Kyllähän se on niin häikäisevä muutos ollut sen jälkeen, kun Armalis tuli. Ei se varmaan ihan sattumaa ole. Helpotti myös Pavlatin (Dominik, maalivahti) pelaamista ja samaan aikaan peli rupesi loksahtamaan. Toisilleen tuntemattomat pelaajat eivät löytäneet toisiaan kauden alussa, mutta nyt he löytävät toisensa, Kivi sanoo.

Ilves on noussut erinomaisen suoritustasonsa sarjassa jo viidenneksi. Se oli pahimmillaan sarjassa viimeisenä 15 pelatun kierroksen jälkeen. Joukkueella oli tuolloin kasassa 15 pistettä. Nyt 20 pelissä on tullut 46 pistettä eli pistemäärä per ottelu on enemmän kuin tuplaantunut

– Kovin on liikkuvaa peliä. Kyllä nostan hattua Niemelälle. Hän oli tuskastunut, kun oli luottanut omaan tyyliin ja mielestäni oli hyvä, että hän luotti siihen. Tyypillistä Niemelää, että miten avataan ja miten käydään päälle. Kun tunnen hänet niin hyvin, tiesin, mitä hän hakee. Nyt se näkyi pelissä, mitä hän hakee, Kivi toteaa.

– Ei aina ole välttämättä noin vaikeaa, kun on paljon ulkomaalaisia tai muita uusia pelaajia. Joskus se lähtee nopeamminkin käyntiin, mutta heillähän oli se koko ajan, että kaikki pelasivat eri peliä ja kukaan ei auttanut ketään. Tuossa on se hyvän valmentajan merkki, että nyt näyttää ihan Ilvekseltä, Niemelän Ilvekseltä, Kivi päättää.