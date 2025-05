Asiantuntija ei näe datakeskuksen aiheuttavan tietoturvariskiä: "Suomi on ihan hyvä paikka"

Lohjan kaupunki ei lähtenyt jarruttelemaan datakeskusta varten tehtävässä tonttikaupassa, vaikka elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) toivoi aikalisän ottamista lisätietojen saamiseksi.



Yli 1,8 miljoonan euron tonttikauppa hyväksyttiin tänään ja ostajana on aiemmin esillä olleen Hyperco -yrityksen tytäryhtiö Finedge Real Estate and Data Centre Oy.



Datakeskuksen lopullinen käyttäjä ei ole vielä tiedossa, mikä on herättänyt huolta ainakin osassa hallitusta.

Tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen näkee, että pelkkä datakeskus ei muodosta tietoturva- tai tietosuojariskiä.

– Enemmän ongelma on se sovellus, mitä siitä käytetään. Eli Tiktokin sovellusta voi toki kritisoida siitä, miten se profiloi käyttäjiä ja kerää tietoja.

– Ehkä siellä on tietoturvaongelmiakin, mutta se on oikeastaan aika sama, että missä se itse tietokonekeskus sijaitsee, Hyppönen kertoo.

Epäilyksiä porsaanreiästä

Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) on sanonut, että datakeskusten kautta on hyödynnetty porsaanreikää, jonka kautta on päästy käsiksi länsimaiseen teknologiaan.

– Yhdysvaltain ulkoministeriö rajaa yhdysvaltalaisten yritysten ja ennen kaikkea Nvidian vientilupia, jolloin näitä kaikkein tehokkaimpia gpu-piirejä, joilla tekoälyä koulutetaan, ei saa viedä Kiinaan.

– Sinne viedään rampautettuja versioita, jotka ovat hitaampia, Hyppönen kertoo.

Hän arvelee Rydmanin viittaavan siihen, että kiinalainen yritys toimii jonkun toisen yrityksen puitteissa, kuten Suomessa datakeskusoperaattorin puitteissa, niin datakeskusoperaattori voi hankkia sinne mitä tahansa.

– Heillä ei ole mitään rajoituksia ja ehkä tässä on tapa kiertää näitä rajoituksia. Se on Yhdysvaltain rajoitus, jota siellä kierretään. Tästä minulla ei ole sen tarkempaa tietoa, Hyppönen sanoo.

"Jos ei tule Suomeen, niin sitten Ruotsiin"

Ministeri Rydman on sanonut, että on vaikea nähdä sellaista tilannetta, jossa kiinalaisen Tiktok-sovelluksen datakeskus olisi tervetullut Suomeen.

– Minä uskon, että jos Tiktokin datakeskus ei tule Suomeen, niin sitten se tulee Ruotsiin. Näitä on jo Euroopassa useampia kappaleita, Hyppönen sanoo.

EU vaatii, että Tiktok ei saa siirtää EU:ssa asuvien ihmisten henkilötietoja EU:n ulkopuolelle.

– Tällöin siis pakotetaan Tiktokia rakentamaan niitä datakeskuksia Eurooppaan. Minne niitä sitten pitäisi laittaa? Minun mielestä Suomi on ihan hyvä paikka datakeskukselle.

– Täällä on datakeskuksille hyvää infrastruktuuria ja sen takia tänne on niitä niin paljon tullut, Hyppönen sanoo.

Hän ei pidä todennäköisenä, että Kiina käyttäisi Suomessa sijaitsevaa datakeskusta jonkinlaisena painostuskeinona.

– Voidaan spekuloida myös toisinkin päin, eli kyllähän Suomikin pystyy painostamaan Kiinaa tai jotain kiinalaista operoijaa.

– Hehän toimivat silloin meidän maaperällä, eli esimerkiksi sähkönsyöttö on kiinni Suomesta silloin.

Hyppönen pitää epätodennäköisenä, että Kiina pystyisi vääntämään Suomen kättä yksittäisen datakeskuksen takia.

0:55 VIDEO: Tältä Lohjan kohuttu datakeskustontti näyttää nyt.