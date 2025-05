Lohjan kaupunki ei ole lykkäämässä kauppoja Hypercon kanssa: "Olisi erikoislaatuista"

Kaupunki on ministereiden vetoomuksista huolimatta allekirjoittamassa tänään tonttikaupan datakeskuksesta kiinteistösijoitusyhtiön kanssa.

Lohjan kaupunki on tänään allekirjoittamassa tonttikaupan kiinteistösijoitusyhtiö Hypercon kanssa.

– Ei ole ilmennyt mitään sellaista, mikä olisi estämässä tai edes hidastamassa kaupan tekemistä, kaupunkirakennejohtaja Pekka Puistosalo sanoo.

Puistosalo kertoo olleensa asiasta yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriöön perjantaina ja ilmoittaneensa, että kaupat tehdään tänään, mikäli ministeriö ei sitä ennen tuota informaatiota, joka kaupan estäisi.

– Olisi tietysti vähän erikoislaatuista, jos ilman mitään hyvää syytä jättäisimme kaupat tekemättä. Se ei antaisi meistä kaupunkina kovinkaan luotettavaa kuvaa muidenkaan yritysten suuntaan.

Lue myös:

"Ei se Tiktok ole sinne tulossa"

Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) ja liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) ovat vaatineet Lohjaa lykkäämään kaupantekoa. Rydman on toivonut, että hankkeen taustoja selvitettäisiin vielä, koska ei ole tiedossa, mikä datakeskustoimija tontille on tulossa.

Hyperco kertoi viime viikolla rakennuttavansa Kouvolaan datakeskuksen, jonka pääkäyttäjäksi tulee sosiaalisen median palvelu Tiktok. EU määräsi Tiktokille toukokuun alussa yli puolen miljardin euron sakot sen eurooppalaisten käyttäjien tietojen päätymisestä kiinalaisiin käsiin.

Puistosalon mukaan kaupungille pääasia on, että toiminta tulevassa rakennuksessa on Suomen lakien mukaista. Kaupungin tiedossa ei ole, mikä taho on tulossa vuokralle Lohjalle rakennettavaan datakeskukseen.

– Se on selvinnyt, että ei se Tiktok ole sinne tulossa, enkä tiedä, kuinka vaarallinen se siellä Kouvolassakaan on, mutta se on kouvolalaisten asia, Puistosalo sanoo.