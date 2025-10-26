Liverpool hävisi jo neljännen peräkkäisen ottelunsa Englannin Valioliigassa, kun Brentford päihitti hallitsevan mestarin kotikentällään 3–2-lukemin lauantai-iltana.
Liverpool on vasta neljäs hallitseva mestari, joka on hävinnyt neljä ottelua peräkkäin. Jakso sivuaa lisäksi seuran historian pisintä tappioputkea Valioliiga-aikakaudella.
Kärsittyään tappion Brentfordia ennen Crystal Palacelle, Chelsealle ja Manchester Unitedille, on Arne Slotin joukkue hävinnyt jo yhtä monta Valioliiga-ottelua tällä kaudella kuin koko viime kaudella.
Slotin mielestä tappio Brentfordille oli neljästä suorituksesta heikoin.
– Luulen, että tämä on yksi suurimmista pettymyksistäni Liverpoolin valmentajana, sanoi Slot ottelun jälkeen.
– Kaikkia niitä ei voi verrata keskenään, mutta huolestuttavinta on se, että olemme hävinneet neljä kertaa peräkkäin. Kyse on aina tuloksesta. Sen jälkeen voi arvioida pelillistä suoritusta, joka oli mielestäni tänään surkein kaikista neljästä tappiosta, jotka olemme kärsineet, Slot jatkoi TNT Sportille.
Liverpool päästi Brentfordin johtoon vain viiden minuutin pelin jälkeen, kun Dango Ouattara laukoi pallon sisään pitkän sivurajaheiton jälkeen. Hieman ennen taukoa karkasi läpiajoon ja tuplasi isäntien johdon.