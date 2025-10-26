Liverpool päästi Brentfordin johtoon vain viiden minuutin pelin jälkeen, kun Dango Ouattara laukoi pallon sisään pitkän sivurajaheiton jälkeen. Hieman ennen taukoa karkasi läpiajoon ja tuplasi isäntien johdon.

– Kaikkia niitä ei voi verrata keskenään, mutta huolestuttavinta on se, että olemme hävinneet neljä kertaa peräkkäin. Kyse on aina tuloksesta. Sen jälkeen voi arvioida pelillistä suoritusta, joka oli mielestäni tänään surkein kaikista neljästä tappiosta, jotka olemme kärsineet, Slot jatkoi TNT Sportille.

Kärsittyään tappion Brentfordia ennen Crystal Palacelle, Chelsealle ja Manchester Unitedille, on Arne Slotin joukkue hävinnyt jo yhtä monta Valioliiga-ottelua tällä kaudella kuin koko viime kaudella.

Kevin Schade

– 30 minuutin pelin jälkeen [Brentford] otti mielestäni pelin jälleen haltuunsa pitkillä sivurajaheitoilla, erikoistilanteilla ja muina hetkinä he olivat vain todella hyviä, Slot totesi.

– Emme mielestäni hoitaneet perusasioita kunnolla, etenkin ensimmäisellä puoliajalla ja osittain myös toisella puoliajalla. He voittivat meitä enemmän kaksintaisteluita ja saivat enemmän kakkospalloja.