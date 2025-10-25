Englannin Valioliigassa pamahti lauantai-iltapäivänä iso yllätystulos, kun Sunderland järkytti Chelsean vieraskentällä. Sunderlandin 2–1-voitto vie sarjanousijat hetkellisesti jo toiseksi Valioliigan sarjataulukossa.
Chelsea meni ottelussa aikaiseen johtoon, kun Manchester Unitedista hankittu argentiinalaislaituri Alejandro Garnacho viimeisteli kauden ensimmäisen maalinsa vain neljän minuutin pelin jälkeen.
Sunderland kuitenkin taisteli tiensä mukaan peliin Wilson Isidorin tasoituksella, joka syntyi pitkästä sivurajaheitosta.
Chelsean hyökkääjät hakkasivat päitään seinään koko toisen puoliajan, eikä Sunderland suostunut taipumaan.
Ottelun lisäajalla pitkän purkupallon tavoittama Brian Brobbey tiputti pelivälineen Chemsdine Talbille, jonka tarkka sijoitus oikeaan alakulmaan varmisti 2–1-voiton Sunderlandille.
Sunderland on voittanut yhdeksästä ensimmäisestä liigaottelustaan peräti viisi ja hävinnyt vain kahdesti. Kahdessa edellisessä ottelussaan Liverpoolin ja Nottingham Forestin kaatanut Chelsea majailee tällä hetkellä sarjataulukossa seitsemäntenä.