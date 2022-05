Liverpoolin ote Valioliigan mestaruustaistossa lipsahti pahasti – "Toivon, että voisin ajatella eri tavalla"

Roy Hodgsonin valmentamalla Watfordilla on kautta jäljellä kolme ottelua, mutta sen ero viimeisellä säilyjän paikalla olevaan Leedsiin on jo 12 pistettä. Watford on sarjataulukossa viimeistä edeltävänä. Teemu Pukin edustaman Norwichin putoaminen varmistui jo aiemmin.

Watfordin kausi on ollut turbulenssia, sillä Hodgson on jo joukkueen kolmas päävalmentaja tällä kaudella. Watfordin kausi alkoi Xiscon komennossa ja jatkui Claudio Ranierin alaisuudessa, kunnes Hodgson hyppäsi puikkoihin tammikuussa.

Lukaku viimeisteli kahdesti

Chelsea ilmoitti myöhään perjantaina, että baseball-seura Los Angeles Dodgersin yhdysvaltalainen osaomistaja Todd Boehly on tehnyt lontoolaisseurasta 5,2 miljardin dollarin eli hieman alle viiden miljardin euron tarjouksen. Kauppa on enää liigan ja Britannian hallituksen hyväksyntää vailla.

Liverpoolille takaisku mestaruuskamppailussa

– Meillä on piste enemmän kuin aiemmin, joten se on hyvä, ja se on paljon parempi kuin 1–0-tilanne. Se maali on tärkeä. Mutta emme halunneet tätä, meidän täytyy käsitellä tämä, ja sen teemme.