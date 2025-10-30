



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Liverpoolin fiasko jatkuu – BBC: Tämä on Arne Slotin tilanne nyt 12:05 Katso: Crystal Palace möyhensi Liverpoolin Englannin liigacupissa. /All Over Press Julkaistu 30.10.2025 08:43 Eetu Ikola eetu.ikola@mtv.fi eetuikola Valioliigan hallitseva mestari Liverpool hävisi kotikentällään 0–3-lukemin Crystal Palacelle Englannin liigacupin neljännesvälierissä keskiviikkona. Arne Slotin kokoonpanovalinnat menivät pahasti vihkoon, kun Liverpool kärsi jo kuudennen tappionsa seitsemään otteluun. Liverpoolin mestariluotsi Slot teki kymmenen muutosta avauskokoonpanoonsa, joka kärsi viikonloppuna 2–3-tappion Brentfordille Valioliigassa. Avauksessa oli kolme teini-ikäistä pelaajaa ja penkillä viisi lisää. Joukkueen tähtipelaajista moni loisti poissaolollaan. Crystal Palace, joka lepuutti vastaavasti useita avainpelaajiaan, rynnisti ensimmäisen puoliajan lopulla 2–0-johtoon Liverpoolia aiemminkin kurittaneen Ismaila Sarrin maaleilla. Senegalilaistähti osui kahdesti neljän minuutin sisään juuri ennen taukoa. Toisella puoliajalla Liverpoolin ongelmat jatkuivat, kun kentälle vaihdettu 18-vuotias Amara Nallo lensi suoralla punaisella ulos oltuaan kentällä vain 12 minuuttia. Nallo sai myös aiemmin tänä vuonna punaisen kortin Mestarien liigan puolella kärsityssä tappio-ottelussa PSV Eindhovenia vastaan. 3–0-loppulukemat Anfieldilla viimeisteli Crystal Palacen kesähankinta Yeremi Pino. Liverpool putosi näin ollen Liigacupista. Palace kohtaa turnauksen puolivälierissä Arsenalin, joka päihitti Brightonin samaan aikaan maalein 2–0. Palace on nyt voittanut Liverpoolin nyt kolme kertaa kolmen kuukauden aikana. Se voitti Slotin joukkueen rangaistuspotkukilpailussa Community Shieldissä elokuussa ja vime kuussa Valioliigassa 2–1-lukemin Selhurst Parkilla.





Arne Slotille potkut?

Liverpoolin kammottava vire on herättänyt kysymyksiä Slotin asemasta joukkueen peräsimessä.

BBC Sportin johtavan jalkapallotoimittajan Phil McNultyn mukaan ei kuitenkaan ole mahdollista, että hollantilaisluotsia oltaisiin vielä tässä vaiheessa potkimassa pihalle.

– Slot on saman paineen alla kuin kaikki Liverpoolin managerit – paine voittaa otteluita. Onko hänellä paineita työpaikkansa suhteen? Ei missään nimessä, kertoo McNulty.

Arne Slotin asema puhuttaa.

– Slot voitti mestaruuden ensimmäisellä kaudellaan Jürgen Kloppin seuraajana, ja vaikka hän tarvitsee voittoja mahdollisimman nopeasti, Liverpool ei ole sellainen seura, joka panikoi, vaikka seuraavat tulokset olisivatkin huonoja.

Liverpool kohtaa seuraavissa Valioliiga-otteluissaan Aston Villan ja Manchester Cityn. Otteluiden välissä se myös isännöi Real Madridia Mestarien liigan puolella.

– Tietenkin Slot joutuu tiukan tarkastelun kohteeksi, jos tämä surkea putki jatkuu jouluun asti. Hän olisi paineen alla, mutta mielestäni ei työpaikkansa suhteen, McNulty jatkaa.

Englannin Liigacup keskiviikkona 29.10. Arsenal–Brighton 2–0

Liverpool–Crystal Palace 0–3

Swansea–Man City 1–3

Wolverhampton–Chelsea 3–4

Newcastle–Tottenham 2–0