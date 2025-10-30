Valioliigan hallitseva mestari Liverpool hävisi kotikentällään 0–3-lukemin Crystal Palacelle Englannin liigacupin neljännesvälierissä keskiviikkona. Arne Slotin kokoonpanovalinnat menivät pahasti vihkoon, kun Liverpool kärsi jo kuudennen tappionsa seitsemään otteluun.
Liverpoolin mestariluotsi Slot teki kymmenen muutosta avauskokoonpanoonsa, joka kärsi viikonloppuna 2–3-tappion Brentfordille Valioliigassa. Avauksessa oli kolme teini-ikäistä pelaajaa ja penkillä viisi lisää. Joukkueen tähtipelaajista moni loisti poissaolollaan.
Crystal Palace, joka lepuutti vastaavasti useita avainpelaajiaan, rynnisti ensimmäisen puoliajan lopulla 2–0-johtoon Liverpoolia aiemminkin kurittaneen Ismaila Sarrin maaleilla. Senegalilaistähti osui kahdesti neljän minuutin sisään juuri ennen taukoa.
Toisella puoliajalla Liverpoolin ongelmat jatkuivat, kun kentälle vaihdettu 18-vuotias Amara Nallo lensi suoralla punaisella ulos oltuaan kentällä vain 12 minuuttia. Nallo sai myös aiemmin tänä vuonna punaisen kortin Mestarien liigan puolella kärsityssä tappio-ottelussa PSV Eindhovenia vastaan.
3–0-loppulukemat Anfieldilla viimeisteli Crystal Palacen kesähankinta Yeremi Pino. Liverpool putosi näin ollen Liigacupista. Palace kohtaa turnauksen puolivälierissä Arsenalin, joka päihitti Brightonin samaan aikaan maalein 2–0.
Palace on nyt voittanut Liverpoolin nyt kolme kertaa kolmen kuukauden aikana. Se voitti Slotin joukkueen rangaistuspotkukilpailussa Community Shieldissä elokuussa ja vime kuussa Valioliigassa 2–1-lukemin Selhurst Parkilla.