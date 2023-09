Unitedilla kehnointa 34 vuoteen

Suomen maajoukkueen ex-päävalmentaja Roy Hodgsonin luotsaama Palace on 11 pisteessä ja sarjan kärkikymmenikössä. Hodgsonilla on melkoinen vainu tuloksiin ManU:n Old Traffordilla: Palace on Hodgsonin johdolla selvittänyt neljä viimeisintä ManU-liigavierailuaan tappiotta ja voittanut kolme viimeisintä. Hodgson on vasta toinen vierasvalmentaja, joka on voittanut kolme peräkkäistä Valioliigan peliä Old Traffordilla. Aiemmin vastaavaan on yltänyt City-valmentaja Guardiola.