Liverpoolin jättihankinnalla pimeni: puski vastustajaa ilkeästi päin näköä – Jürgen Klopp vitsaili tapahtuneella

Noin 75 miljoonalla eurolla tänä kesänä hankittu Nunez on ensimmäinen Liverpoolin pelaaja, joka on saanut Jürgen Kloppin alaisuudessa rangaistuksen väkivaltaisesta käytöksestä.

– Hänellä on muutama peli aikaa tehdä niin. Se ei tietenkään ole siistiä meille, mutta se on mitä on.