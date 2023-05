Jürgen Klopp sekosi Liverpoolin voittomaalista, tuomarille suunnattu tuuletus aiheutti ikävän vamman – "Sain rangaistukseni"

– Neljännelle erotuomarille kohdistetussa tuuletuksessani en sanonut tuomarille mitään pahaa tai tarpeetonta. Sain rangaistukseni, kun reväytin takareiteni. Mutta se, mitä hän (päätuomari Paul Tierney) sanoi minulle antaessaan keltaisen kortin, ei ole ok, Klopp jyrähtää.

– Meillä on historiaa. En tiedä, mikä tällä miehellä on meitä vastaan. Hän on sanonut, ettei hänellä ole mitään ongelmaa, mutta se ei voi pitää paikkaansa. En ymmärrä tapaa, jolla hän katsoo minua, Klopp kummastelee.