ManU:n portugalilaistähdelle sataa rapaa niskaan – "Huonoin joukkuekaveri"

Nyt syntipukkien listalle on joutunut joukkueen toinen portugalilaistähti Bruno Fernandes . Entinen Valioliigan huippuhyökkääjä ja nykyinen asiantuntija Gabriel Agbonlahor tylyttää Fernandesin peliesityksiä.

– Hän on huonoin joukkuekaveri, jonka voi saada, Agbonlahor sanoi Talksportin mukaan .

Fernandes on säästynyt haukuilta, kun suurin huomio on keskittynyt uuteen päävalmentajaan Erik ten Hagiin ja varsinkin ManU:n kultapoikaan Cristiano Ronaldoon. Agbonlahorin mukaan Fernandes on kuitenkin pahimmasta päästä.