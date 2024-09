Manchester City -leiri avasi suun Arsenalista – tähtipelaajilta terävää piikittelyä: "He ovat tehneet sitä nyt muutamien vuosien ajan"

Stonesin tasoitusmaali lisäajan kahdeksannella minuutilla kuitenkin säilytti Cityn lähes kaksivuotisen tappiottoman putken kotikentällään Valioliigassa. Tuloksen myötä City palasi sarjan kärkeen pisteen erolla ennen Liverpoolia ja Aston Villaa. Arsenaliin eroa on kaksi pistettä.

– He ovat tehneet sitä nyt muutamien vuosien ajan ja osaamme odottaa sitä, kentälle tultuaan lähestulkoon keskushyökkääjän paikalla operoinut Stones sanoi ottelun jälkeen.

– Voit kutsua sitä fiksuksi tai likaiseksi, miten haluatkin, he rikkovat pelin, häiritsevät sen rytmiä ja käyttävät kaiken sen edukseen.

– Mielestäni käsittelimme tilanteen erittäin hyvin. Se ei ole helppoa. Kun tuollaista tapahtuu, yrität saada otteen pelin virtauksesta. He saavat jatkuvasti aikaan pieniä katkoja, mutta me hallitsimme tunteemme erittäin hyvin, Stones summasi.

– Ero heidän välillään? En tiedä. Ehkä se on siinä, että Liverpool on jo voittanut Valioliigan, Arsenal ei. Ehkä siinä, että Liverpool on voittanut Mestarien liigan, Arsenal ei. Ottelut Arsenalia vastaan eivät ole olleet kuten ottelumme Liverpoolia vastaan, jonka olemme kohdanneet usein mestaruudesta taistellessamme. Joten kyllä, kyseessä ovat erilaiset taisteluparit.