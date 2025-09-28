Atletico Madrid nousi takaa-ajoasemasta jännittävän derbyn voittajaksi, kun se kukisti Real Madridin maalein 5–2 lauantai-iltana Espanjan La Ligassa.

Ensimmäistä kertaa lähes 75 vuoteen, Atletico teki viisi maalia paikallisvastustaja Realin verkkoon. BBC:n mukaan kyseessä oli vasta neljäs kerta, kun Atletico on tehnyt vähintään viisi maalia Madridin derbyssä. Edellinen kerta oli marraskuussa 1950, jolloin se voitti lukemin 6–3.

Real Madrid ei puolestaan ollut päästänyt La Ligassa viittä maalia yhdessä ottelussa sitten 1–5-tappion Barcelonalle lokakuun 2018 El Clasicossa. Lauantaina kyseessä oli myös sarjakärki Realin ensimmäinen tappio tällä kaudella.

Robin le Normand oli vienyt isännät vartin kohdalla johtoon, kunnes Kylian Mbappe ja Arda Guler johdattivat vierasjoukkueen rinnalle ja ohi. Norjalaishyökkääjä Alexander Sorloth tasoitti sen jälkeen ottelun 2–2:een aivan ensimmäisen puoliajan lopussa.

Toisella puoliajalla Atleticon argentiinalaistähti Julian Alvarez naulasi ensin rangaistuspotkusta, minkä jälkeen hänen jäätävä vapaapotkunsa painui Thibaut Courtois'n selän taakse. Ottelun lisäajalla Antoine Griezmann viimeisteli Atleticon viidennen ja hänen kautensa ensimmäisen maalin.

Julian Alvarez nousi jälleen Atleticon sankariksi.

Atleticon kausi on alkanut heikosti, mikä tekikin paikallisottelun voitosta erityisen merkityksellisen päävalmentaja Diego Simeonelle. Joukkue oli voittanut vain yhden viidestä ensimmäisestä La Liga -ottelustaan ja kärsinyt dramaattisen tappion Liverpoolille Mestarien liigassa.

– Minulla on paljon tunteita sisälläni. Kausi alkoi vaikeasti, ja monet näkymättömimmissä rooleissa olevat ihmiset ovat tehneet paljon töitä, ja se on ollut upeaa, sanoi 55-vuotias argentiinalaisluotsi, joka on luotsannut Atleticoa peräti 14 vuotta.

Real Madrid on sarjataulukon kärjessä, kaksi pistettä yhden ottelun vähemmän pelanneen Barcelonan edellä. Atletico nousi voitollaan neljänneksi.