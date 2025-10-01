Liverpoolin päävalmentaja Arne Slot vahvistaa, että joukkueen tähtivahti Alisson on sivussa joukkueen tulevan lauantain ottelusta Chelseaa vastaan.

Englantilaisseura hävisi tiistai-iltana Mestarien liigan vierasottelun Galatasaraylle 0–1. Loukkaantunut Alisson korvattiin Giorgi Mamardashvilillä ottelun 56. minuutilla.

– Se ei ole koskaan positiivinen asia, jos joudut sivuun tuolla tavalla. Voit olla varma, että hän ei pelaa lauantaina, Slot sanoi BBC:n mukaan.

– Jos pelaajani makaa maassa, pelkään pahinta yhdeksän kertaa kymmenestä. Ja pahimmalla tarkoitan sitä, ettei hän pysty jatkamaan peliä.

Mamardashvilin on näin määrä debytoida Valioliigassa viikonloppuna. Georgialainen saapui seuraan kesällä Valenciasta 30 miljoonan euron siirtosummalla.

Alissonilta jäi viime kaudella välistä kymmenen ottelua takareisivamman vuoksi.

Myös hyökkääjä Hugo Ekitiken pelikunto on epävarma tämän onnuttua vaihtoon toisella puoliajalla.

– Hän sanoi, ettei pysty jatkamaan, joten meidän oli otettava hänet pois. Katsotaan, mikä hänen pelikuntonsa on viikonloppuna.