Valioliigan hallitseva mestari Liverpool joutuu tulemaan toimeen ilman brasilialaista maalivahtia Allisonia odotettua pidempään.

Liverpoolin päävalmentaja Arne Slot kommentoi maalivahdin loukkaantumista perjantaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa ennen lauantai-illan vierasottelua Chelseaa vastaan.

– Hän ei ole joukkueemme mukana tänä viikonloppuna, eikä hän pelaa Brasilian tulevissa maaotteluissa. Olisin myös yllättynyt, jos hän olisi pelikunnossa ensimmäisissä otteluissa maajoukkuetauon jälkeen, Slot sanoi.

The Athletic tarkentaa omassa uutisessaan, ettei Allisonia todennäköisesti nähdä kentällä ennen kuin vasta marraskuun maajoukkuetauon jälkeen. Jos arvio pitää paikkaansa, palaa brassivahti tolppien väliin aikaisintaan 22. marraskuuta pelattavaan kotipeliin Nottingham Forestia vastaan.

Alissonilta jäisi tässä tapauksessa väliin tärkeät ottelut Manchester Cityä ja Real Madridia vastaan. Slot kuitenkin korosti, että poissaolon kesto riippuu Allisonin kuntoutuksesta.

Alisson joutui poistumaan kentältä Mestarien liigan 0–1-tappiossa Galatasarayta vastaan aiemmin tällä viikolla reisivamman takia. Hänen paikkansa otti Georgian huippuvahti Giorgi Mamardasvili.