Rasisminvastaiseen mielenosoitukseen oli kotimaisten artistien tunku – "En jaksaisi olla tänään täällä"

Yksi artisteista on mielenosoitusta järjestämässäkin ollut rap-artisti Paleface , eli Karri Miettinen. Hän kertoi MTV Uutiset Liven haastattelussa, että niin moni artisti ilmoittautui mielenosoitukseen ja sitä seuraavaan konserttiin, että kaikki eivät edes mahtuneet mukaan.

– Perinteisesti on ajateltu, että isot artistit välttäisivät kannanottoa, mutta kokemuksemme on aivan vastakkainen. Olemme saaneet valtavan tuen alusta alkaen.

Palefacen mukaan Me emme vaikene -mielenosoitus on rakkauden juhla, vaikka taustalla on "turhautumista, vihaisuutta ja suruakin".