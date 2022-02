Nyt puhuu Convoy-mielenosoituksen tiedottaja: "Ihmisillä alkaa vain painekattila tulemaan täyteen"

Tapahtuman esikuvana on ollut Kanadan Freedom Convoy -protesti, johon osallistunut muun muassa runsaasti rekkakuskeja. Pääkaupunki Ottawassa mielenosoittajat ovat tukkineet katuja, ja pormestari on julistanut kaupunkiin hätätilan.

Ihmisten viesti perille päättäjille

Yksi tapahtuman puuhamiehistä on Niclas Rauma Keski-Pohjanmaalta. Hän lähti mukaan innostuttuaan Kanadan Convoyista. Sosiaaliseen mediaan perustetun ryhmän kautta häntä pyydettiin osallistumaan mielenilmauksen järjestelyihin. Hän on ollut mukana vastaavien mielenilmausten järjestelyissä aiemminkin.

Saman sateenkaaren alla

Convoy Finland on houkutellut mukaan hyvin kirjavan joukon ihmisiä eri elämän aloilta ja ideologioista. Tapahtuman organisointi on näyttäytynyt kaoottisena ja riitaisanakin. Rauma Silti Rauma pitää tätä kaikkea ryhmän vahvuutena.

– Olemme saaneet kerättyä kaikki saman sateenkaaren alle. On hienoa nähdä, että lähtökohdista ja ideologioista huolimatta tämä on se asia, jonka takana voimme kaikki seistä. Ihmisoikeudet ja kaikkien vapaudet, se on ollut sydämellämme. Ihmisillä alkaa vain painekattila tulemaan täyteen ja on voimaannuttavaa huomata, että ei ole ajatustensa kanssa yksin.