MIELI ry pettyi terapiatakuu-kansalaisaloitteen heikkoon valmisteluun – "Mitään esiselvitystäkään ei ole tehty ministeriössä"

– Se on käsittelyssä eduskunnassa, mutta asian valmistelu on luvattoman heikkoa. Tässä on kyse demokratiavajeesta. Kun yli 50 000 suomalaista allekirjoittaa kansalaisaloitteen, niin kyllä voidaan edellyttää silloin, että ministeriö valmistelee asian, tekee selvityksen ja tekee esityksen eduskunnalle ja nyt tämä kaikki on tekemättä. Valmistelijat eivät ole tehneet työtään hyvin, toteaa johtava asiantuntija Kristian Wahlbeck MIELI ry:stä.