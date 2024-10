Lisää lintuja uhanalaisten listalle – joukossa Suomelle erityinen laji

Suomessa pesivistä lajeista jänkäsirriäinen on nyt maailmanlaajuisesti vaarantunut, karikukko ja suosirri silmälläpidettäviä. Lisäksi Suomen läpi muuttavat tundrakurmitsa ja kuovisirri on nyt luokiteltu vaarantuneiksi lajeiksi.

Soiden ennallistaminen auttaisi

Jänkäsirriäisen kanta on pienentynyt maailmanlaajuisesti yli 30 prosenttia vuoden 2010 jälkeen. Taantumisen syyt ovat osin epäselvät, mutta soiden tilan heikkeneminen ojituksen vuoksi on vähentänyt lajille sopivaa pesimäympäristöä erityisesti Suomessa. Ilmastonmuutos ja maankäytön muutokset ovat tuhonneet lajille sopivia levähdysalueita ja talvehtimispaikkoja.

Karikukko ja suosirri taantuvat

Karikukko on taantunut sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Suomessa se on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Pääasiassa saaristossa pesivän karikukon vähenemisen taustalla on useita syitä, kuten pesimätuloksen heikkeneminen ja elinympäristöjen tuhoutuminen. Myös vieraspeto minkin on todettu haittaavan karikukon pesintää.