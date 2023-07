Runsaimpia lintulajeja havaittu ennätyksellisen vähän tänä kesänä

Lintulaskennoissa on tänä kesänä havaittu ennätyksellisen vähän Suomen runsaimpia lintulajeja, peippoja ja pajulintuja, Birdlife Suomi tiedottaa.

Sekä peipon että pajulinnun lajikanta on ollut laskussa jo kauan. Peippoja on noin neljännes vähemmän vuosituhannen alkuun verrattuna. Pajulintukanta on pienentynyt yli kolmanneksen vain parissa vuodessa.