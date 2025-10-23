Jalkapallon megatähti Lionel Messi, 38, sopi kolmevuotisesta jatkosta Inter Miamin kanssa.

Inter Miami julkisti Lionel Messin vuoteen 2028 ulottuvan kolmevuotisen jatkosopimuksen tänään torstaina.

Argentiinalaishyökkääjä on pelannut Pohjois-Amerikan MLS-sarjassa Inter Miamissa vuodesta 2023 lähtien. Hän voitti juuri MLS:n runkosarjan maalikuninkuuden 29 osumalla 28 matsiin.

Inter Miamin toimitusjohtaja Jorge Mas kommentoi tuoretta jatkokontrahtia ylevin sanoin.

– Lupasimme faneillemme, että unelmoimme isosti rakentaaksemme ikonisen seuran. Seuran, joka edustaa kaikkien niiden intohimoa, kovaa työtä ja omistautumista, jotka ovat luoneet unelmille perustuvan Miamin. "Leon" sopimus vuoteen 2028 saakka on oodi upealle kaupungillemme, Mas pisteli tiedotteessa.

Inter Miamin osaomistaja David Beckham puolestaan maalaili, että visiona on ollut tuoda parhaat pelaajat Inter Miamiin ja kaupunkiin "ja juuri niin olemme tehneet".

– Toimme kaupunkiin kaikkien aikojen parhaan pelaajan. Se osoittaa sitoutumisemme Miamiin mutta se osoittaa myös Leon sitoutumisen kaupunkia, seuraa ja peliä kohtaan. Hän on edelleen yhtä sitoutunut kuin aina ennenkin, ja hän haluaa edelleen voittaa, jalkapallolegenda kommentoi.