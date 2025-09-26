Tähtijalkapalloilija Sergio Busquets lopettaa uransa kuluvan kauden jälkeen. Espanjalainen keskikenttäpelaaja on maailmanmestari vuodelta 2010.
Busquetsin, 37, nykyinen seurajoukkue Inter Miami tiedotti asiasta torstaina.
Busquets voitti maailmanmestaruuden Espanjan paidassa vuonna 2010. Hänen palkintokaapistaan löytyy myös muun muassa EM-kulta, kolme Mestarien liigan voittoa ja yhdeksän Espanjan liigan mestaruutta Barcelonasta.
Busquets nousi Barcelonan edustusjoukkueeseen seuran akatemiasta. Puolustava keskikenttäpelaaja pelasi lähes koko uransa Espanjan lämmössä, kunnes siirtyi vuonna 2023 Inter Miamiin entisten joukkuekavereidensa Lionel Messin, Jordi Alban ja Luis Suarezin seuraksi.
– Lopetan todella onnellisena, ylpeänä ja ennen kaikkea kiitollisena. Kiitos kaikille, nähdään pian, kiitteli Busquets Instagramissa julkaistussa videossa.
Busquetsia pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista pelaajista pelipaikallaan. Hänen kautensa jatkuu MLS:ssä, jossa Inter Miami jahtaa runkosarjan voittoa toista vuotta peräkkäin.