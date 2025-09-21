Lionel Messi nousi jalkapallon MLS-liigan maalipörssin kärkeen kahdella komealla osumalla, kun Inter Miami kukisti DC Unitedin 3–2.
Messillä oli taituruutensa pelissä myös floridalaisten kolmannessa osumassa.
– Messillä oli taas hänelle tavanomainen ilta, mutta kenelle tahansa muulle tuollainen peli olisi erityinen, kehui Miamin päävalmentaja Javier Mascherano supertähteään.
Messi nousi maaleillaan liigan maalipörssin kärkeen ohi Nashvilleä edustavan englantilaisen Sam Surridgen. Messillä on koossa 22 maalia yhtä monesta ottelusta, Surridgella 21 maalia 31 ottelusta.
Kahdeksan kertaa maailman parhaaksi pelaajaksi valittu Messi, 38, saattaa jatkaa Miamissa myös ensi kaudella. Hänelle ollaan sorvaamassa jatkosopimusta.
Voitto nosti Miamin lähelle paikkaa MLS:n pudotuspeleissä.