Jalkapallon supertähti Lionel Messi viimeisteli kolme maalia, kun hänen edustamansa Inter Miami murjoi Nashvillen maalein 5–2 Pohjois-Amerikan MLS-sarjan runkosarjan päätöskierroksella.

Argentiinalainen kasvatti kauden maalisaldonsa 29:ään ja varmisti maalikuninkuuden ennen Los Angeles FC:n Denis Bouangaa ja Nashvillen Sam Surridgea. He jäivät 24 täysosumaan.

Messi on saavuttanut mittavalla urallaan lähes kaiken mahdollisen, mutta MLS:n Kultainen kenkä on hänelle ensimmäinen. Sarjan verkkosivujen mukaan kerta oli myös ensimmäinen, kun Miamin pelaaja voitti maalikuninkuuden. Euroopassa seurajoukkueuransa luoneelle Messille kausi oli toinen kokonainen MLS:ssä.

Sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa Messi teki joukkueensa 1–0, 2–2 ja 4–2-maalit, joista keskimmäinen syntyi rangaistuspotkulla.

– Mitä voin sanoa "Leosta"? Hän oli tänään poikkeuksellinen, kuten hän yleensä onkin. Sen perusteella, mitä hän on esittänyt, hänet tullaan varmasti palkitsemaan sarjan arvokkaimpana pelaajana. Olen iloinen hänen puolestaan, koska hän auttoi meidät jälleen kerran voittamaan ottelun, Miamin argentiinalaisvalmentaja Javier Mascherano kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Messi rohmusi runkosarjassa 28 ottelussa lisäksi 19 maalisyöttöä, joten hänen merkitys joukkueelle on ollut valtava tuloksellisesti. Miami sijoittui itälohkossa kolmanneksi ja selvisi reilulla erolla pudotuspeleihin.

Messin tavoin maailmanmestareista myös saksalainen Thomas Müller kunnostautui 11 metrissä. Müller upotti rangaistuspotkullaan Vancouver Whitecapsin 1–1-tasoituksen Dallasin verkkoon, mutta Dallas oli etevämpi 2–1. Molemmat joukkueet etenivät länsilohkosta pudotuspeleihin.

Suomalaiset syöttelivät

Columbus Crew'n suomalaispeluri Lassi Lappalainen syötti joukkueensa 1–1-tasoituksen, kun Columbus voitti New York RB:n 3–1. Columbus pääsi pudotuspeleihin, New York ei.

San Diegon Onni Valakari oli pohjustamassa Anders Dreyerin kahta maalia, kun San Diego murjoi Portland Timbersin 4–0. Valakari oli 2–0-maalissa mukana toisena syöttäjänä, ja 3–0-maalissa hän tarjoili pallon Dreyerille. San Diego ja Vancouver keräsivät länsilohkon kärjessä molemmat 63 pistettä.

Robin Lodin edustama Minnesota hävisi Los Angeles Galaxylle 1–2 ja eteni pudotuspeleihin länsilohkon neljänneltä sijalta.

Matti Peltolan DC United pelasi 1–1-tuloksen Atlantan kanssa. Joukkueista kumpikaan ei päässyt itälohkosta pudotuspeleihin, mutta Robert Taylorin Austin pääsi pudotuspeleihin länsilohkon kuudennelta sijalta. Runkosarjan päätöskierroksella Austin hävisi San Joselle 1–2. Peltola ja Taylor urakoivat täydet minuutit.